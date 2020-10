No hay investigación contra Cienfuegos en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no se investiga a Salvador Cienfuegos Zepeda en México y dijo que en su gobierno va a esperar el resultado de la investigación en Estados Unidos para proceder en contra de algún funcionario de su gobierno.

López Obrador dijo que mañana 20 de octubre se sabrá si Cienfuegos enfrenta su proceso en libertad o en la cárcel como lo demanda el departamento de justicia estadounidense.

Dijo que en caso de no acceder a una fianza, seguiría la misma línea legal, el mismo argumento o alegato que se utilizó para el caso de García Luna; “es un procedimiento casi de rutina que se sigue en estos casos”.

“Mañana vamos a saber y si no tiene la libertad bajo fianza, inicia ya el proceso con las audiencias y la presentación de las pruebas para saber quiénes, en el caso de ser él responsable, quiénes participaron, además del secretario Cienfuegos, en esta presunta protección al Cártel del grupo que antes era de los Beltrán-Leyva, pero que estaba ya comandado por otra persona, entonces vamos a esperar el resultado”, agregó el mandatario.

Dijo que en el supuesto de que resultara responsable, no se deberá culpar a todas las Fuerzas Armadas, manifestó que se trata de un asunto que no puede descalificar de tajo la función de protección de integridad del territorio, a los trabajos de protección Civil como los planes DN-III y la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.

“No se puede desacreditar de tajo a una institución tan importante para el Estado Mexicano como lo es la Secretaría de la Defensa, esto no significa de ninguna manera encubrir a nadie, cero impunidad, si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue; si hay otros oficiales y se prueba, que se les castigue”.

“En el caso de García Luna, lo mismo, que si todavía quedan servidores públicos de ese tiempo o gentes vinculadas en el gobierno, cuando tengamos más información, no solo se les pide la renuncia sino se pone a disposición de la autoridad competente”, expuso López Obrador.

“Vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quiénes involucran y nosotros tenemos que proceder. Que les quede claro, nosotros no vamos a dar protección, no va a haber impunidad para nadie. Nosotros llegamos para limpiar, para moralizar la vida pública y esto que está sucedido lo advertimos, dijimos en su momento que si no era un narco-estado, era un narco-gobierno y sin duda era un gobierno mafioso”, denunció sobre gobiernos anteriores.

El tema de Cienfuegos viró hacia el expresidente Felipe Calderón al señalar que “las cabezas, los comandantes supremos no actuaron con rectitud y autoridad moral. Si alguien se roba la presidencia y no tiene escrúpulos puedes puede hacer cualquier cosa”.

El mandatario recordó la operación Rápido y Furioso en el sexenio calderonista, “imagínense lo que representó permitir desde el gobierno mexicano que se introdujeran armas a México para supuestamente detectar a las bandas delictivas, armas con sensores para poder saber quiénes iban a usar esas armas y así aprehenderlos, parece increíble”.

Advirtió que el gobierno de Estados Unidos le debe a México una explicación y dijo que se les solicitó información toda vez que ellos “cerraron el caso, lo volvieron un asunto secreto y causó la muerte de muchas personas”, finalizó.