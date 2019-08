No hay odio, ni venganza contra Carlos Ahumada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay odios ni venganzas contra Carlos Ahumada, autor de los videoescándalos del 2004 en los que se veía a René Bejarano recibiendo sobornos, hechos clave para el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Luego de que el empresario argentino-mexicano fue detenido este fin de semana, a petición de la Fiscalía General de la República, y liberado por la Fiscalía de Argentina por no comprobarse el supuesto fraude fiscal de más de un millón de pesos al gobierno mexicano.

“Él mismo confesó que, se reunió con Salinas, con Diego Fernández de Cevallos, para perjudicarme, esto no es una invención, sin embargo, yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie. Ni de Salinas, que no solo por eso nos afectó, desde antes”, afirmó el primer mandatario.

López Obrador negó haber dado consigna al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, contra Ahumada.

Política Detención de Rosario Robles y Carlos Ahumada parece venganza: PAN

Sin embargo, si pidió al Poder Judicial esta mañana durante la reunión con el gabinete de seguridad, que no se aplique la ley de manera facciosa y se reabran todas las investigaciones sin distintivos o prioridades.

“Es un asunto de la Fiscalía General, hoy hablé de eso en la reunión, pidiendo con todo respeto a las instancias judiciales que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva, que, si hay denuncias en curso, que salgan todas, pero sin distinción, porque hasta conviene que no haya rezagos, que no se vaya a caer en el error de actuar como antes”, aseveró.

López Obrador enfatizó que sus opositores son como el león: “cree que todos son de su condición –con mucho respeto al león-”, pero él no tiene “nada de rencores, nada de venganzas”, y esperaran a que la FGR realice las investigaciones pertinentes, para determinar si hay delito que perseguir.

Se rehusó nuevamente a pronunciarse sobre si el sobrino de la diputada morenista Dolores Padierna, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, debió rechazar desde el inicio juzgar a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por presunto conflicto de interés.