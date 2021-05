"No me han dejado defenderme", gobernador de Tamaulipas responde a orden de aprehensión

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier N. aseguró que los motivos sobre la orden de aprehensión girada en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR) son evidentemente políticos, por lo que aseguró que dicha decisión provino de Palacio Nacional.

“Los motivos políticos son evidentes. Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del Gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno. Esto solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”, señaló el gobernador panista mediante un comunicado.

Además, aseguró que es evidente la violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, ya que esta orden se llevó a cabo a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que su fuero constitucional se mantiene vigente.

“No me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial, del máximo Tribunal del país”, dijo.

Les comparto el siguiente posicionamiento: pic.twitter.com/JbHA5Op6OS — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 20, 2021

Por la tarde de este miércoles se dio a conocer que la FGR consiguió una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, misma que fue sumada a la alerta migratoria que emitió el Instituto Nacional de Migración (INM), para que verifique, registre e informe al ministerio público, los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación del territorio nacional.

Esto a pesar de que el pasado 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador tamaulipeco a petición de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, decisión que fue derrumbada por el Congreso de Tamaulipas que anunció que Francisco N. seguía siendo su gobernador constitucional, por lo que continuaba su fuero.

Por ello, el gobernador panista aseguró que defenderá su caso hasta el “límite de mis fuerzas”, tras asegurar que el país no es la nación de un solo hombre.

“Como lo he hecho desde que esta andanada política y mediática inició, me defenderé frente a estas falsas imputaciones. Estoy consciente de que el piso no es parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho. La Constitución no protege a la persona, sino a la función que un servidor público democráticamente electo desempeña”, sentenció.









➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias