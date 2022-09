¡Nunca te van a pagar!, me dijo el abogado de la empresa, denuncia Celso Javier Treviño Milling

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) número 9 de Monterrey, no ejerce su autoridad. No obstante que en 2012 un empleado fue despedido injustamente de Grupo Gonher y ganó el laudo y amparos, es hora que no logra un acuerdo y no le entregan su expediente que en más de dos lustros acumula más de 2 mil fojas.

Se trata del caso del ingeniero Celso Javier Treviño Milling, quien ingresó a trabajar al Grupo González Hermanos (Grupo Gonher), el 1 de julio de 2007, como director comercial en Bienes Raíces JCG, rama inmobiliaria, durante la administración de José Carlos González Calderón, hijo del fundador de este grupo empresarial.

En entrevista con El Sol de México, refiere que el 31 de enero de 2012, fue despedido injustamente por José Carlos González y me dijo: “Nosotros no pagamos indemnizaciones a nadie. Hazle cómo quieras. Tenemos buenas ‘palancas’ con el presidente Felipe Calderón y con el entrante Enrique Peña”.

Y bajo esa presunta amistad con los mandatarios, su abogado empresarial Daniel Torres Santos, del Despacho Torres Santos y Asociados y la empleada de González Calderón, Sara Martínez Canizales, presumiblemente se dedicaron a sobornar para ralentizar el proceso y evitar el pago de la indemnización, que por ley me corresponde, comenta.

Sucintamente habla de este calvario laboral:

“El 11 de marzo de 2015 se gana el laudo a mi favor y por tanto, la liquidación de 4.8 millones de pesos, pero hasta el 15 de agosto de 2018, a pesar de haber ganado laudo y amparos no se logra tener un acuerdo. Decido cambiar de abogado en la persona de Roberto Carlos Flores Treviño, exprocurador de Justicia de Nuevo León”.

Relata el ingeniero Treviño: “Corre el tiempo y para el 31 de octubre de 2019 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se niegan a entregarme copia del expediente. El 1 de noviembre, en cita con Juan Antonio Almaguer, presidente de la JLCA número 9 y Daniel Torres Santos, abogado de Grupo Gonher, se busca negociar, conciliar y resolver, pero ambos en tono de burla me dijeron: ¡Nunca te van a pagar!

El 9 de febrero de este 2022, entró en contacto con el abogado laboral Edgar Salinas, quien el 20 de julio reciente le informó que “…los abogados del Grupo Gonher no están dispuestos a pagar. Además de que mi expediente está en Archivo Muerto…”

Y el 30 de agosto acudí a la JLCA número 9, Me atendió Blanca del Toro Ruiz a quien pedí una copia de mi expediente, que me negó. Un día después regresé a la Junta, ahora con Roberto Velázquez Lozano y me dijo que necesitan al menos 15 días para localizar mi expediente.

“Tiene más de 10 años ese expediente y nunca me lo han entregado”.

¿Ya acudió al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral?

-Acudí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi caso como tiene más de 10 años, se rige sobre el mismo principio, vigente antes de la reforma laboral, no con las nuevas normas de la Ley Federal del Trabajo.

Ya fui a Palacio de Gobierno para buscar al gobernador del Estado, Samuel García, para exponerle mi caso.

Recordó: “Mi problema se suscitó con el gobierno de Rodrigo Medina (PRI) y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 9 era Juan Antonio Almaguer, quien ahora es el presidente de todas las Juntas locales en Nuevo León”.

¿A cuánto asciende su liquidación?

-En el momento que se ganó el laudo a mi favor el 11 de marzo de 2015 fue por 4 millones 830 mil 147.20 pesos. Sí se actualiza son ya más de 14 millones de pesos. Hace 7 años, cuando se ganó el laudo fui a tratar de conciliar, llegar a un acuerdo. Pero el abogado de la contraparte de forma burlona me dijo: ¡No, nunca te van a pagar!

Hoy en septiembre de 2022 en la JLCA me volvieron a decir lo mismo. Me llamó la atención porque la persona que nos atendió como si fuera un logro, dijo: “…Hay expedientes que primero se muere el trabajador antes de que se concreten pagos…”

Eso no es para presumirlo. Sí supuestamente tu trabajo es conciliar y arbitrar, guardar un expediente y dejar que se muera el trabajador es ridículo. Debería darles pena.

PERSISTE CORRUPCION EN LAS JLCA

¿Persiste la corrupción en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje?

-Sí, viene de mucho tiempo. Estas personas desde el momento que me despidieron fueron muy claros y me dijeron: “Puedes hacer lo que tú quieras”.

El cheque que me tocaba de liquidación lo rompieron enfrente de mí y me dijeron: ¡Has lo que tengas que hacer. Aquí no se te va a pagar nada! Y han pasado casi 11 años.

Tienen el músculo y los contactos para poderlo hacer, lamenta.

Porque no me han pagado lo que me ha costado contratar abogados por más de 10 años y ellos ni siquiera me han entregado las copias fotostáticas de mi expediente. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me declinaron la solicitud de tener acceso a mi expediente.

Hay mucho desgaste y manipulación en el aspecto laboral. Muchas personas se involucran. No sé quién está detrás, pero me llama la atención que tú ganas un laudo, que ganas un amparo, que dicta una sentencia un juez y no te pagan.

¿Es un amasiato entre la Junta Local y los empresarios?

-Es correcto. Otro dato que me llama la atención: por más de 40 años nunca ha habido una huelga en Nuevo León. En todos los Estados hay paros laborales, en todo el país existen y en Nuevo León, no.

A poco el trabajador de Nuevo León está tan contento que nunca reclama sus derechos. Pero las Juntas Laborales están llenas de gente, atiborradas y aún así, nunca hay un reclamo de algún trabajador. Eso me llama la atención, con un poquito de criterio no es normal.