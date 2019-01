"Para mi reina que es un amor", revelan romántica carta de El Chapo a exdiputada 

Nuevamente el caso de Lucero Guadalupe Sánchez, conocida como la chapodiputada, y Joaquín Guzmán Loera vuelve a resonar, pues ahora se difundió una carta que el capo envío a la exdiputada de Sinaloa.



La fotografía de la carta que El Chapo le escribió a la exdiputada comenzó a circular por redes sociales, esta fue presentada por la Fiscalía en el juicio del capo en Nueva York, quien indicó que fue enviada por el narcotraficante desde la prisión a Guadalupe Sánchez, cuando todavía era diputada.

La comunicación de El Chapo y la exdiputada

En ella explicaba su plan para la visita en la prisión del Altiplano, donde el procesado fue internado en febrero de 2014.

Foto: El Sol de Tijuana

Guadalupe Sánchez indicó que mantuvo comunicación a través de cartas con el acusado mientras estuvo en la cárcel y de su entonces abogado, Manuel Ozuna.

Durante su testimonio, Guadalupe Sánchez leyó la primera línea de una de esas misivas, que comenzaba diciendo: "Para mi reina que es un amor".

La chapodiputada fue detenida a finales de junio de 2017 por las autoridades migratorias estadounidenses y está siendo juzgada en EU acusada de narcotráfico.

"Eran las palabras que él siempre me escribía"

Sánchez reconoció la letra del acusado porque, según dijo, había estado presente en ocasiones en las que El Chapo escribía cartas y también porque "eran las palabras de amor que me escribía siempre".

La testigo, que llevaba el uniforme azul de presidiaria y que al entrar a la sala esposada evitó mirar a su examante, recordó que dicha visita a prisión le costó el cargo de diputada por Sinaloa, después de que medios de comunicación publicaran en abril de 2015 su foto en la cárcel e hicieran pública su relación con el acusado.

Foto: El Sol de Sinaloa

En septiembre de ese año fue destituida de su cargo de legisladora, que había ocupado en 2013.

"Negué todo por miedo"

Guadalupe Sánchez afirmó que había negado lo ocurrido en sus declaraciones a la prensa "por miedo a los enemigos que tenía El Chapo, a quien hoy se refería como "el señor Guzmán" y porque, además, había recibido amenazas de muerte.

Durante el interrogatorio de la Fiscalía, la testigo también habló del temor que tenía El Chapo a ser arrestado, miedo que el acusado le manifestó, según el testimonio de Sánchez.

En este sentido, la "chapodiputada" contó que en una ocasión, días antes de que El Chapo fuera detenido (el 22 de febrero de 2014), mientras esperaban a que un secretario los recogiera para evitar ser arrestados por la Policía, Guzmán "estaba tan desesperado que decía que había que robar un coche para huir".

Foto: AFP

"El Chapo tenía miedo de ser detenido"

Sánchez hacía referencia a un episodio ocurrido en febrero de 2014, cuando El Chapo, junto a ella, lograron escapar de un cerco policial en el último momento por un túnel al que se accedía por una bañera de una residencia de Guzmán.

Sánchez identificó durante su comparecencia fotos y vídeos de varias de las residencias donde solía esconderse Guzmán Loera, una de ellas ubicadas cerca del Palacio Nacional.

Aquí la carta de amor de El Chapo ⬇

"Con mucho gusto y con mucho amor te contesto tu carta deseando que al resibir mi carta te encuentres bien tu y toda tu familia y nuestros hijos que son mis mejores deseos te cuento que me dio mucho gusto resibir tu carta de amor y al leerla me puse felis al darme cuenta que nuestro hijo esta muy bien que alegría no dejes de cuidarte porque una afatigada te puede aser daño como aser fuerza o aser corajes por lo mismo no te comentare nada que no te paresca bien amor lo único que quiero que me agas fabor es que cuando me escriban o cuando vengan me des la ficha de cuando estubiste en la clínica amor no creo que eso te desencomode"

"Te cuento que tengo muchas ganas de verte no dejes de estarle hablando al Lic. para lo de la identificación ya deve de estar lista amorcito cuando vengan a visitarme ablaremos corazon ya deseo verte y verte tu pansita nuestro ermozo hijo si es niña le pondremos como la mamá si es niño como su abuelo o como su papa ya veremos que piensa la mamá ermoza que amo mucho y siempre te amare que linda eres amor en todo los aspectos"

"Por otro lado corazon me comentan que nuestro hijo esta sufriendo mucho po lo de su papa no es para menos llévalo a que tome una terapia con un sicologo le alludara mucho corazon y trata de que vaya cada 15 días para que valla asimilando lo de su papa dile que el se fue al cielo que es un anjel y que de aya lo esta cuidando a el dale terapia tu tambien amor porque para nuestro hijo es muy difícil asimilar pero la terapia le serbira para que no sufra tanto corazon dile que lo mando saludar que lo quiero mucho saludos a toda la familia corazon despide quien te ama"

Joaquin Guzman L.

Puedes leer:

















Con información de EFE...