Partidos se unen y condenan asesinato de candidato del PRI en Guerrero

Los asesinatos y actos delictivos en contra de políticos y aspirantes a cargos de elección popular, han colocado a Guerrero como el estado más violento al registrarse más de 18 acontecimientos que podrían afectar el proceso electoral ante la percepción de temor que hay entre la ciudadania.

Este martes en el bulevar Altamirano-Coyuca, de la región Tierra Caliente fue asesinado el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la diputación local por el distrito 17, Abel Montufar Mendoza.

Dicho asesinato, fue condenado por los dirigentes de los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y del PRD, al mismo tiempo exigieron a las autoridades que este no quede impune y que al igual que los demás ilícitos registrados se llegue hasta las últimas consecuencias y se proceda en contra de los responsables.

El dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez dijo que el priismo de Guerrero lamenta este cobarde asesinato del aspirante a la diputación local por el distrito 17.

Justicia

“Demandamos a las autoridades federales y del estado su intervención a efecto de que este lamentable asesinato no quede impune”, precisó el líder del PRI en el estado.

Por su parte el presidente del PAN, Marco Antonio Maganda Villalba manifestó que con este asesinato una vez más se pone en claro que en Guerrero sigue existiendo la impunidad y un total descontrol en materia de combate a la delincuencia organizada.

Destacó que son varios los casos de violencia contra candidatos y aspirantes de todas las expresiones política y ninguno de estos ha sido resuelto de manera favorable.

En este mismo sentido, el dirigente del PRD Ricardo Barrientos Ríos expresó que este asesinato al igual que todos los ocurridos en el estado es condenable, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades a que tomen medidas para enfrentar el problema de la violencia con determinación y decisión.

Al igual que este caso, la autoridad debe de resolver los casos que se han denunciado como el de las candidatas a diputados por el PRD y PRI que fueron ejecutadas en la región de la Montaña.

Justicia

El coordinador de Movimiento Ciudadano Luis Walton Aburto refirió que en Guerrero el problema de la inseguridad es grave y una vez más se demuestra con el asesinato del candidato del PRI en el distrito 17 de la región de Tierra Caliente.

Walton Aburto recordó que Movimiento Ciudadano, como partido político ha sufrido la violencia con la muerte de dos coordinadores políticos y aspirantes a diputado y alcalde durante este año.

El Partido Socialista de México también se sumó a la exigencia de protesta por el asesinato del candidato del PRI en el distrito 17 Alberto Montufar Mendoza asesinado ayer sobre el bulevar Altamirano-Coyuca.

Entre los casos de violencia contra políticos y candidatos en distintas regiones de la entidad, se encuentran Arturo Gómez Pérez alcalde de Petatlan, el ex alcalde Roger Arellano, Catalino Duarte ex diputado federal, Demetrio Saldivar secretario general del comité estatal del PRD, Eli Camacho ex presidente de Coyuca de Catalán.

Así como Francisco Tecuchillo edil de Zitlala, el líder y luchador social Ranferi Hernández, entre otros.