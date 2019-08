[Video] Periodista de Morelia denuncia intento de violación; policías la detienen y golpean

Mitzi Yanet Torres, reportera de televisión en Morelia, Michoacán, denunció que el martes 20 de agosto sufrió un intento de violación, y al pedir ayuda a policías, estos la detuvieron y la golpearon.

A través de un video en redes sociales, la periodista relató que al llegar elementos de la Policía Municipal de Morelia, dos mujeres, la subieron a una patrulla. Señala que cuando ella les dijo que era periodista comenzaron a maltratarla "con mucha saña".

Después, cuenta Mitzi, la llevaron a los separos, donde nuevamente fue víctima de burlas y malos tratos.

"Fui víctima de muchas burlas por mi vestimenta, por mi profesión, por mi forma de ser, de mi persona. Se me trató con mucha saña, con mucha burla”, dijo.

“Cuestionaron mi vestimenta, me dijeron que me creía muy influyente por decirles que era periodista, pero que eso no me iba a servir, y me propinaron diversos golpes en la cara. Me llevaron a los Separos, en donde las horas que pasé fui víctima de muchas burlas por mi vestimenta, por mi profesión", expresó en el video.

La joven detalla que el médico se negó a registrar los golpes que presentaba y la juez ante la cual se presentó también omitió los rastros de violencia física.

No tuve derecho a una audiencia inmediata, el médico no quiso legitimar que tenía golpes visibles y cuando la juez escucha mi versión, asentó en el acta que no tenía golpes

En tanto, la juzgadora, dijo la reportera, le “hizo el favor” de dejarla salir sin cumplir el arresto de 24 horas que le impuso, adicional a sanciones comunitarias.

Mitzi Yanet dijo que hizo el video "porque tengo mucho miedo de las represalias que puedan [haber] por parte de estas personas".