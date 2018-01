PGR realiza cambios y presenta nuevos funcionarios

El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, tomó protesta de Ley al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), Roberto Ochoa Romero, en sustitución de Gilberto Higuera Bernal.

Beltrán También designó al Titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), Pablo González Manterola; al Coordinador de Supervisión y Control Regional, Pedro Guevara Pérez, y al director General de Comunicación Social, Rafael Lugo Sánchez.

Roberto Andrés Ochoa Romero. Titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo / Foto: gob.mx

El subprocurador Roberto Ochoa Romero es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y obtuvo los grados de maestro y doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, España.

En el ámbito académico, Roberto Ochoa ha desarrollado actividades de investigación y docencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y en la Escuela Libre de Derecho. Ha impartido cursos y pronunciado conferencias en distintas instituciones públicas y privadas del país y en el extranjero. Es autor y coautor de diversas obras en materia penal y procesal penal.

Pablo González Manterola, nuevo titular de la COPLADII, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana; maestro en Negocios Internacionales por la University of Manchester Institute of Science and Technology; y maestro en Gobiernos Comparados por la London School of Economics and Political Science.

El ahora Coordinador de Supervisión y Control Regional, Pedro Guevara Pérez, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cuenta con maestrías en Ciencias Penales y en Ciencias Penales con Especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Rafael Lugo Sánchez, Director General de Comunicación Social, es un comunicador con amplia experiencia en el ámbito de la comunicación social tanto en los planos nacional como internacional.