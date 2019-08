Pide Alfonzo Durazo a medios de comunicación no dar difusión a grupos criminales

Mantas, videos y hackeo de cuentas institucionales para amagar, amenazar o incitar contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su gobierno, no son fuente de información confiable para el gabinete de seguridad nacional, ni deben serlo para los medios de comunicación aseguró el secretario de seguridad, Alfonso Durazo Montaño.





No dejes de leer:

Local





“Todos los días aparecen mantas en un lugar u otro del país, y no deja de sorprenderme que merezcan un espacio preferente en prácticamente todos los medios de comunicación; yo hago llamado a los medios a que nos ayuden a no caer en el juego de la difusión que buscan grupos criminales, que actuán solo en defensa de sus propios intereses. El gobierno mexicano desestima completamente el contenido de esas mantas, videos y publicaciones porque no requiere recurrir a ellos como fuente de información, el gobierno cuenta con instancias de inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia, militar, naval, de la Policía Federal ahora de la GN y las capacidades de estados y municipios para generar información y generar inteligencia, así es que desestimamos completamente esos contenidos en virtud del origen criminal de los grupos que los promueven y estando o siendo autoreconocidos como grupos criminales invitaríamos a los medios, valoren la inconveniencia de aceptar esa información como fuente fidedigna.” fueron las palabras del secretario.





Podría interesarte:

Local





Lo anterior luego del hackeo de la cuenta de Twitter de la Fiscalía del Estado de Jalisco la tarde del viernes, por al parecer el mismo grupo que ha hackeado también cuentas gubernamentales e institucionales en diversos países como España, Argentina y otros; con los mismos mensajes y contenidos contra políticos.

“Ayúdenos a cerrar el paso el espacio a la difusión de estos contenidos que sólo ayudan a quienes lastiman a la sociedad.” reiteró Durazo.





No permitiremos que grupos reivindique para sí ninguna entidad

Alfonso Durazo, también advirtió que no permitirán que ningún grupo criminal reivindique para sí, el nombre de alguna entidad federativa ya que ningún grupo criminal es más fuerte que el estado. “Ningún valor es más importante que el de la justicia y el estado de derecho que lo vamos a hacer prevalecer”.

Lo anterior al tomar protesta al nuevo Comisario Metropolitano de Guadalajara, Arturo González García, en donde garantizó que con el trabajo conjunto, entre federación, estado y los ayuntamientos, vamos a cerrar este ciclo de violencia que ha vivido por sexenios la entidad, no vamos a permitir que ningún grupo criminal reivindique para sí, el nombre de la entidad federativa tan importante y relevante como Jalisco.

En este sentido, Enrique Alfaro dijo que la Policía Metropolitana permitirá enfrentar de mejor manera los fenómenos delictivos que rebasan la capacidad de respuesta de las policías municipales de forma aislada, y recuperar, en coordinación con la estrategia federal en materia de seguridad y con la Guardia Nacional, el orden, la tranquilidad y la paz en el Estado.