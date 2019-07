Pide Mario Villanueva intervención de AMLO para obtener su libertad

El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para salir de prisión toda vez que, asegura, en todos los procesos ha probado su inocencia tanto en el congreso de Quintan a Roo como en la Fiscalía General de la República pero un trámite es el que le impide salir libre.

Mediante una carta enviada al Ejecutivo federal, Villanueva quien permanece internado en una Clínica Campestre de Chetumal, indicó que permanece a la espera de que un juez de Toluca resuelva su petición de enviarlo a su casa, debido a su delicado estado de salud.

En el escrito señala: “El pasado 22 de mayo; después de una investigación de más de seis años, los diputados del Congreso del Estado por unanimidad me declararon inocente, confirmando que los hechos ilícitos que me atribuyeron, son falsos, que fueron fabricados y que no cometí ningún delito”. Es por ello, -dice- mi inocencia también se comprueba con la sentencia absolutoria que el Poder Judicial Federal dictó a favor de Alcides Ramón Magaña “El Metro”, señalado como operador de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, extinto líder del cártel de Juárez, acusado por la PGR de dirigir una organización de narcotraficantes en Cancún y a quien se vinculó con Villanueva Madrid porque supuestamente éste le brindaba protección.

En este sentido, advierte que la sentencia absolutoria concedida a esa persona demuestra que es inocente, es decir, que no cometió los delitos de narcotráfico y de asociación con narcotraficantes de los que lo acusaron.