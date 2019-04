Piden que Gobierno replantee estrategia de seguridad ante crimen

Hechos de extrema violencia como los que se han visto en los últimos días, deben llevar al presidente Andrés Manuel López Obrador a replantear su estrategia de seguridad para dar un golpe de timón y evitar que los grupos delincuenciales avancen porque lo están poniendo a prueba y sobre todo, al mandatario ya le alcanzó la realidad, sostuvieron expertos en seguridad nacional.

En entrevista con El Sol de México, Juan Ibarrola Carreón, experto en Fuerzas Armadas, sostiene que López Obrador tiene que combatir la inseguridad con violencia, porque si le apuesta al reconstrucción del tejido social este tardará hasta 25 años.

“Desafortunadamente al Presidente lo alcanzó la realidad y eso le llega a cualquier Presidente. Debe dar un golpe de timón. Disminuir los índices de violencia y crimen, que no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Disminuirlos en 6 meses quizás sí es posible, aquí la pregunta es si el Presidente tendrá la oportunidad, tendrá el poder o existiría la voluntad por parte de los presidentes municipales y estatales para hacerlo”, comentó.

Ibarrola Carreón abundó que el crimen organizado está poniendo a prueba al Estado mexicano mismo, ya que los grupos criminales han evolucionado de manera sorprendente ya que no son los mismos desde el gobierno de Vicente Fox a Enrique Peña Nieto, “han mutado de una manera impresionante”.

Sobre el combate a la violencia con programas sociales, el experto destacó tres puntos a considerar. Primero: es bueno que se le garantice a los jóvenes trabajo, deporte, educación, cultura, desarrollo social; y segundo, se debe perseguir el delito, ya que “en México no se persigue el delito, que eso es un trabajo preventivo policiaco, y la procuración de justicia, que tampoco hay procuración de justicia en el país. Eso se llama impunidad y mientras eso no se corrija, la realidad mata a un gobernante y enfrentar a los gobernantes y que ellos ponen en prueba al Estado mexicano y es lo que están haciendo”.

Por su parte, Carlos Vilalta, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y director del Centro de Investigación de Ciencias de la Información Geoespacial, dedicado al estudio geográfico del crimen, refirió que en seis meses “no se podrá reducir, ya que la tasa de homicidios es muy alta”.

“A mí me parece que imposible predecir o prometer una reducción en la inseguridad. No obstante, sí vale la pena decir que (…) no se ha visto que se reduzca la tendencia de manera consistente, y él promete en 6 meses reducir la incidencia, pero no sabemos cómo lo van a hacer”, destacó Vilalta.

El especialista manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “no eligió bien el momento para hacer esta promesa y el plazo es demasiado corto para dar estos resultados positivos, pero ojalá que sí se cumplan las expectativas”.

SIN BASE DOCUMENTAL

Carlos Vilalta acusó que, hasta el día de hoy, no hay estudios que demuestren, tanto en éxito o como fracaso, que la política social abata la violencia homicida.

Dijo que desde el sexenio de Felipe Calderón se planteó esa hipótesis, aunque “sigue sin probarse. Pero de lo que sí existe evidencia de éxito es de programas de prevención comunitaria para reducir el crimen en los lugares donde son implementados, pero estos programas toman años en tener efectos”.

Puntualizó que no se debe de confundir políticas de redistribución con políticas de prevención, porque son diferentes; pero se debe de “tener claridad sobre las estrategias policiales, sobre todo en la Guarida Nacional ya que el uso de la fuerza puede ser contraproducente”.

Vilalta dejó claro que la Guardia Nacional no va a dar resultados rápidamente, pero es un buen paso; mientras que Juan Ibarrola sostuvo que la puesta en marcha en Veracruz y Oaxaca no es ilegal, porque a pesar de que no existen leyes secundarias y orgánicas, este cuerpo está conformada por Policía Militar, Naval y Federal “las tres tienen funciones constitucionales para hacer lo que están haciendo, coadyuvar a la seguridad pública estatal”.