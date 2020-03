Pobladores "expulsan" a militares en Múgica, Michoacán

Un grupo de 10 militares en Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán, fueron sacados del lugar donde se resguardaban por pobladores que exigían la entrega de tres personas detenidas horas antes.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo los habitantes amenazan a los elementos, quienes después de abandonar el lugar donde se encontraban, son despojados de sus pertenencias, las cuales son entregadas a la misma población.

"Les voy a dar 10 minutos para que se salgan y entreguen a los muchachos", se escucha decir a uno de los habitantes en la grabación.

Sociedad [Video] Con piedras y palos, pobladores agreden al Ejército ahora en Acajete, Puebla

Asimismo, se escucha: "vámonos, el pueblo es pueblo y el pueblo se respeta... el pueblo no los quiere aquí... háblale a tu jefe, pásame a tu jeje, nos vamos a llevar a unos elementos si no sueltan a unos muchachos. Pa que sepan, si están escuchando, nos vamos a llevar a todos los elementos si no sueltan a los muchachos".

Al verse rebasados por las personas, uno de los militares que tomó parte de las imágenes exclama: "pidieron apoyo para acá...no sé, creo que se van a armar los vergazos".

De este video, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se ha pronunciado al respecto ni informado sobre el estado físico de los 10 elementos castrenses.

En mayo de 2019, un caso similar sucedió en Zicuirán, comunidad perteneciente a La Huacana, en Michoacán, en donde un grupo de militares fue retenido y desarmado por habitantes, luego de que los elementos realizaron un operativo en la zona y aseguraron armas de grueso calibre a un supuesto grupo de autodefensas.