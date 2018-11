Policía Federal cierra filas ante su posible desaparición

Ante su inminente desaparición, el comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, aseguró que la institución que representa acatará los cambios que se avecinan, al asegurar que la nueva etapa venidera, “nos fortalecerá, no solo en el servicio público, si no como personas, porque los policías federales hemos superado retos durante 90 años y este no será la excepción”.

Al encabezar, junto con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el ultimo evento de entrega de Reconocimientos y Fortalecimiento de Capacidades Policiales, Manelich consideró que la Policía Federal tiene elementos de excelencia.

En el centro de mando de la policía federal en la alcaldía de Iztapalapa, el mando policiaco recalco a sus compañeros que pese a los cambios, “nuestra historia institucional prevalecerá, una historia en la que, si, hemos cambiado de piel, pero siempre guiados por el amor a la patria".

Ante cientos de elementos federales reunidos en el patio central del centro de mando, Menelich les pidió permanecer firmes, no distraerse y cerrar filas ante los posibles cambios que están por llegar.

No obstante, pidió al próximo gobierno, mirar al interior de la institución para conformar el nuevo proyecto de seguridad nacional. "Quisiera en esta ocasión, desde el Centro de Mando, de manera muy respetuosa, con profundo respecto dirigirme al nuevo gobierno y decirles que la excelencia que buscan en el trabajo policial, está aquí reunido en la Policía Federal. El talento que se necesita para sacar adelante está hoy uniformado con siete divisiones de la Policía Federal".

Y agregó: “que así, como han dado ese paso a profundidad para conocer a nuestras fuerzas armadas, los invitamos a que conozcan a la Policía Federal, a sus hombres y mujeres, sus procesos, retos, logros y desafíos, porque esa es manera en que vamos a salir adelante”.

Indicó que la filosofía bajo la que se consolidó la institución permitió garantizar el desarrollo policial a la par de dignificarla, y que el nuevo perfil de la Policía Federal que hemos construido nos ha permitido alcanzar niveles históricos de efectividad.