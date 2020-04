Por Covid-19, juez ordena descongelar cuentas de empresa acusada de evadir cuotas

El juez Gabriel Regis López, titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en materia Administrativa, ordenó desbloquear dos cuentas bancarias de la empresa de limpieza Gott Und Glück, el cual ha sido objeto de denuncias ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la supuesta evasión en el pago de las cuotas obrero patronales.

La firma argumentó que al "no disponer de sus cuentas le es imposible cubrir cualquier obligación o compromiso, así como adquirir satisfactores para sobrevivir y seguir operando a fin de desarrollar las actividades económicas de su negocio, así como cubrir los salarios de sus trabajadores, tomando en consideración el panorama extraordinario que se encuentra atravesando el país, derivado de la pandemia originada con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19) ".

Con estos argumentos, el juez Regis López le otorgó la suspensión provisional para el efecto que se desbloquea las cuentas 0189591117 y 65-50677683-7 de Bancomer y Santander, respectivamente y se agrega la medida cautelar que podría implicar un daño de dificultad difícil.

En su sentencia, el impartidor de justicia especifica que la empresa podrá disponer de los recursos financieros depositados en las cuentas, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, cuya audiencia incidental se programó para el 7 de mayo.

Agregó que la medida no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de mar de la demanda de amparo y estará vigente siempre y cuando no se separe de un aseguramiento penal o que provenga de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ello, el impartidor de justicia dio un plazo de 48 horas para que informe si la orden de aseguramiento, bloqueo o congelamiento, derivación de alguna contravención a disposiciones de observación general, para lo que debe remitir copia certificada completa y legible de las constancias por las que se ordena la inmovilización de las cuentas de inversión y de cheques.