Posponen audiencia donde FGR presentaría pruebas contra Rosario N

Un juez de control con sede en el reclusorio Sur aplazó la audiencia de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario N, programada para este martes 8 de diciembre, donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentaría pruebas para sustentar la acusación por el delito del ejercicio indebido del servicio público, por ser omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos.

La suspensión de la diligencia se da en medio de las pláticas que llevan a cabo los abogados de Rosario N y la Fiscalía General para acceder al criterio de oportunidad que permitiría retirar los cargos en su contra y la posibilidad de salir de prisión.

Fuentes ministeriales informaron que el juez de control, Ganther Villar Ceballos, aún no establece una nueva fecha para llevar a cabo la diligencia que forma parte de la investigación por el caso de la Estafa Maestra.

La diligencia de la exsecretaria de Estado, vinculada a proceso en el caso de los contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles, que al final presuntamente resultó un fraude, estaba programada este martes a las 10 de la mañana en juzgados del Reclusorio Sur.

Fue este juez quien el pasado 26 de octubre de este año, declaró improcedente la petición de Rosario Robles de suspender el proceso penal en su contra.

La estrategia de los abogados se basaba en que el delito que se le imputa a la ex jefa de gobierno, se derogó en el año 2006, además de que los convenios no los suscribió la ex secretaria de Estado.

No obstante, el juzgador declaró improcedente la petición y sustentó su resolución al señalar que no se realizaron argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso.