"Prefiero ir a Siria que a México", dice senador de EU por matanza de los LeBarón

El senador republicano Lindsey Graham comentó que ante la violencia que se registra en varios puntos de México, él prefiere visitar Siria.

"Hay partes de México que prefiero ir a Siria que a México", fueron las declaraciones del legislador por el estado de Carolina del Sur, mensaje que ya circula en Twitter.

"Hay partes de México que prefiero ir a Siria que a México", fueron las declaraciones del legislador por el estado de Carolina del Sur.

En tanto los senadores republicanos, Mike Lee y Mitt Romney que representan al estado de Utah también lamentaron los ataques contra la familia de origen estadounidense

"Es una gran tragedia [...] en este caso de ciudadanos estadounidenses que fueron brutalmente asesinados; madres y niños. Es impensable. Estoy de acuerdo con el presidente (Trump) cuando dice que México debe poner atención e ir contra los cárteles y detener esta escalada violenta", dijo este martes Romney en breve entrevista con la prensa.

"Profundamente triste por las horribles noticias de México esta mañana. Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas de esta tragedia sin sentido y espero que el gobierno mexicano trabaje con nosotros para llevar a los asesinos ante la justicia", escribió en Twitter el legislador Lee.

"Profundamente triste por las horribles noticias de México esta mañana. Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas de esta tragedia sin sentido y espero que el gobierno mexicano trabaje con nosotros para llevar a los asesinos ante la justicia", escribió en Twitter el legislador Lee.

Las declaraciones de los legisladores se dan luego del ataque a la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua y que dejó a nueve personas muertas.

Después de los hechos, Donald Trump ofreció su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para “limpiar estos monstruos”.

“Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. ¡El gran nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran problema, pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército!", escribió Trump.

"Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!", sostuvo en otro mensaje en la misma red social.