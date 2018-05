PRI no suspende campañas en Tierra Caliente tras asesinato de candidato

El artero asesinato del candidato a diputado local por el Distrito XVII, Abel Montufar Mendoza, enrarece el proceso electoral, admitió el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Heriberto Huicochea Vázquez, quien afirmó que no se suspenden las campañas en la Región de la Tierra Caliente ni hay renuncias de candidatos del PRI.



El líder del priismo guerrerense, en entrevista que concedió vía telefónica, expresó su condena por el homicidio del alcalde con licencia Montufar Mendoza, “Lamentablemente esta zona la tenemos en el mapa de riesgos, la Tierra Caliente es muy complicada, sobre todo San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, es muy lamentable que haya sucedido esto con nuestro compañero Abel, por lo que habremos de ajustar las medidas que se tenga que hacer”.

¿No se cancelan las campañas?

No hemos recibido ningún tema de inconformidad de nuestros candidatos que compiten en la Región de la Tierra Caliente, ni de solicitudes de seguridad, aunque este homicidio, la verdad, viene a quebrantar la tranquilidad que teníamos, a pesar de que había situaciones muy adversas, pero no teníamos reportes de que fuera tan grave.

Admitió que el alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, Montufar Mendoza, ya había sido amenazado e, incluso, lo había comentado con él, sobre los anónimos y las llamadas telefónicas, pero ya se había pasado la etapa de la sección de los candidatos y no se previa que fuera a terminar con la muerte de nuestro compañero.

El dirigente del PRI en Guerrero, Huicochea Vázquez, por lo pronto, alzó la voz para exigir a la Fiscalía General del Estado que profundice la investigación para que no quede impune y se lleve ante la justicia a los responsables.

¿No hay renuncias de candidatos?

Afortunadamente, hasta este momento no, hasta este momento no he recibido de manera oficial ningún llamamiento por parte de los candidatos, pero si se les ha pedido a todos que adopten las medidas de seguridad.

¿Quien suplirá al candidato a diputado local Abel Montufar?

Hay un procedimiento legal, pero también vamos a analizar en nuestro seno quien puede ser el que retome la candidatura.

¿Quién sería?

Todavía no hay nadie definido.

¿Podría ser su suplente?

Bueno, si tenemos en la mira a su suplente, pero vamos a platicar antes y analizar bien quien debe ser el que retome la candidatura.

¿Cuándo quedaría definido?

Yo creo que, en los próximos días, vamos analizarlo y cuando sea más pronto mejor.