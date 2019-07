Promete AMLO castigo ejemplar a soldados que secuestraron a menor

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió castigo ejemplar para los tres soldados que presuntamente secuestraron a un menor de edad.

“Sí va a ahaber castigo ejemplar, lo que establece la ley no se tolera a nadie, el sector público debe ser ejemplo”, aseveró durante la conferencia mañanera, luego de confirmar que los efectivos militares estaban en vías de incorporarse a la Guardia Nacional.

No obstante, resaltó que lo importante fue la detección del caso y el compromiso de cero impunidad, porque “no podemos tapar nada”, a su vez, anticipó más bajas dentro de dicha institución.

“Eran policías militares y no habían pasado parte a la guardia nacional, pero iban a pasar. Aquí lo importante es que no se toleran esos delitos, no hay impunidad hoy lo hablé, lo dije en el gabinete de seguridad, vamos a tener deserciones”, afirmó.

Explicó que se piensa que en el secuestro participaron siete personas, pero hasta ahora han detenido a tres, quienes formaban parte de la Policía Militar.

López Obrador señaló que el tema de la seguridad es una de sus principales preocupaciones y ocupaciones en el gobierno federal, pero no lo ha podido resolver por las irregularidades que imperaban en su interior.

De nuevo reiteró que atenderán el problema desde sus causas, con empleo y becas de estudio para los jóvenes, así como con el reparto de diversos apoyos económicos a los sectores más pobres del país.