¿Quién tiene la razón en cifra de homicidios: AMLO o Jorge Ramos?

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Jorge Ramos discutieron por el trimestre más violento en la historia de México y el derecho de los periodistas de mantener la reserva de sus fuentes.

El debate en la mañanera, la cual suele calificar el tabasqueño como “diálogo circular con los medios de comunicación”, arrancó con un reclamo de Ramos por la tibieza con que el gobierno mexicano se pronuncia en el conflicto de Venezuela.

“Yo sé que usted no quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México y le tengo dos preguntas”, lanzó el periodista de Univisión.

Entonces, con cifra en mano, Ramos Ávalos cuestionó al presidente de la República cómo va a hacerle para revertir los 8 mil 424 asesinatos que se han cometido en el primer trimestre de su administración, y más aún, para que no debute en el 2019 como el año más violento de la Historia Moderna.

López Obrador negó las cifras publicadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y antes de seguir celebrando que con las reuniones diarias con el gabinete de seguridad, ha frenado el golpe que el expresidente Felipe Calderón le dió al avispero hace 12 años, el también columnista de Reforma reviró: “Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos”.

El Presidente entonces recriminó si el mentiroso era él:”Ah, ¿las de nosotros no son ciertas?Vamos viéndolas, vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, por qué no pones la gráfica del promedio diario”, pidió Obrador, que en varias ocasiones ha dicho que las mentiras son del diablo.

Y Ramos, que ya estaba de pie, subió al presidium con todo y acordeón para contar con López Obrador los muertos de México: 79 en promedio, 79 en diciembre, 75 en enero, 83 en febrero y 77 en marzo.

“Sí, pero las cifras totales son…”, insistió el periodista ante las negativas.

De inmediato, el Presidente, quien se aferraba a que no habían aumentado, terminó por aceptar: “No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema, lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios.”

Cuando el careo casi terminaba, Ramos le recordó que va contra la libertad de expresión exigirle a los periodistas que revelen sus fuentes.

Pero López Obrador aún guardaba el argumento del día anterior: la transparencia de la vida pública también aplica a los medios de comunicación.

Y como en el estira y afloje, Ramos remató que: “Ni ninguno de nosotros las va a revelar”, López Obrador cediendo: “No va a haber persecución”.

LAS CIFRAS NO COINCIDEN

Según el reporte “Homicidios dolosos, Tendencia mensual”, entre enero y febrero se registraron 4 mil 622 homicidios dolosos, con promedio de 75 y 83 personas asesinadas cada día por mes.

El mismo reporte destaca que en marzo 2 mil 387 mexicanos fueron víctimas de homicidio, dando un promedio diario de 77 personas muertas.

En contraste, datos del SESNSP, indican que en enero y febrero hubo 5 mil 803 víctimas del mimso delito y en marzo se registraron 7 mil 56 muertes violentas, es decir 78 cada día, en promedio.

Con estos datos, se establece que se mantiene una subestimación de por lo menos el 20% en las cifras, por lo que en el mes de marzo podría tenerse una cifra superior a las 8 mil muertes.

Cabe destacar que después del cruce de cifras entre Ramos y López Obrador, las paginas tanto del Secretariado como del Informe de Homicidios no tuvieron acceso por algunas horas.