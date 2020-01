Raymundo Collins interpone amparo contra orden de aprehensión

El ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins Flores, interpuso un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión, detención o comparecencia; sin embargo, el juez no le concedió la suspensión.

Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, no concedió el amparo porque el también ex titular del Instituto de Vivienda (INVI) no la solicitó en su demanda de garantías.

Ante esto, el juez fijó como fecha para la realización de la audiencia constitucional el próximo 17 de enero a las 9:50 horas.

Después de que fueran presentadas denuncias de empresarios de la construcción, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia inició en 2013 la averiguación previa FSP/B/T2/1280/13-06 por presuntos actos de corrupción en el INVI cuando su titular era Collins Flores.

Por lo anterior, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra el exfuncionario capitalino.

Raymundo Collins interpuso la demanda de garantías el pasado 23 de diciembre de 2019 y en ella señala como autoridades responsables al juez de control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Christian Ricardo Franco Reyes, así como al director de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República y al coordinador de Cumplimientos y Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.