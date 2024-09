Recibe jurídico de la Cámara de Diputados incidentes para continuar con reforma judicial

El área jurídica de la Cámara de Diputados recibió este sábado los oficios de las suspensiones que pretenden detener el proceso legislativo y análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial.

Las suspensiones fueron ordenadaspor los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos por medio de dos juicios de amparo.

La jueza Quinto de Distrito en Cuernavaca, Morelos, Martha Eugenia Magaña López emitió una suspensión para que el Congreso de la Unión no pueda dar trámite y discusión de la reforma judicial.

Política Morena analiza cambios a la reforma judicial: Olga Sánchez Cordero

“Este sábado, el área jurídica de la Cámara de Diputados recibió del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa oficios con anexos que contienen incidentes de suspensión de los juicios de amparo 1190/2024–XVI y 1251/2024, promovidos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos, para que el Congreso de la Unión, mediante sus dos cámaras, y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como las legislaturas de los estados continúen con la discusión y aprobación de reformas a la Constitución Política relativas al Poder Judicial”, informó la Cámara.

Por su parte el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, emitió otra suspensión para que en caso de que la iniciativa de reforma judicial se apruebe, ésta no pueda enviarse a los Congresos locales para el seguimiento del trámite.

Política Frenan la discusión y votación de reforma judicial en Cámara de Diputados

El área jurídica de la Cámara detalló que quien entregó los oficios en San Lázaro fue el licenciado Edgar López, del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa.

Las suspensiones emitidas por juzgadores de Morelos y Chiapas, fueron calificadas por Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro como absurdas, grotescas e ignorantes y como una medida desesperada.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Otros legisladores del bloque oficialista como Citlali Hernández y Julieta Ramírez también criticaron las suspensiones. Sergio Gutiérrez Luna, por su parte incluso pidió juicio político contra los jugadores.

No obstante, Monreal Ávila subrayó qué la mayoría parlamentaria de Morena “no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordene porque no tienen competencia para ello, porque no se pueden suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”.