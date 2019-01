Revisión del SAT a Guillermo Padrés podría retrasar su libertad

Antonio Lozano, abogado del exgobernador Guillermo Padrés Elías, informó que en un lapso de dos semanas su cliente podría abandonar el reclusorio Oriente, ya que solo están a la espera de que un tribunal colegiado analice un recurso de revisión que interpuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Está a la espera de que SAT revise su situación

En entrevista, el litigante afirmó que es errónea la interpretación que hace el SAT debido a que no tiene afectación directa en este caso, ya que el amparo que le otorgó el juez a Padrés Elías, es por la libertad y no se habla de reparación del daño. “Confiamos en que el tribunal colegiado no le conceda el recurso de revisión”, explicó.

Lozano indicó que apenas hoy le avisaron del recurso de revisión del SAT, por lo que van a manifestar que no procede el recurso.

Tenemos que esperar dos semanas

“En este asunto vamos como para dos semanas, pero en este tiempo se puede resolver el asunto de fondo, porque ya ganamos un amparo en donde se dice que no hay delito de defraudación fiscal equiparado, están coincidiendo con los tiempos y tal vez no tengamos necesidad que salga por medida cautelar, sino que salga por una decisión de fondo, es decir que ya este absuelto de todo delito”.

Sostuvo que solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), que por justicia y apego a derecho no impugnara la decisión de un tribunal federal quien decidió bajar la fianza de 100 millones de pesos a 30, para que salga en libertad, lo cual fue aceptado por la dependencia federal.

¿De qué se le acusa a Guillermo Padrés?

Guillermo Padrés está siendo procesado actualmente por dos juzgados de distrito, el XII de la Ciudad de México y el VII de Toluca. En la CDMX por el delito de defraudación fiscal equiparada, y en el Estado de México por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Como estos dos delitos no merecen prisión preventiva oficiosa, el licenciado Padrés tiene derecho a disfrutar de su libertad desde el mes de diciembre del 2016”, indicó Lozano.

Piden que respeten derechos del exgobernador

Recalcó que el exgobernador es un preso político y lo único que piden es que le respeten sus derechos procesales y humanos, “estas son estrategias dilatorias de la procuraduría anterior, aunque esta que dirige Alejandro Gertz Manero tiene una actitud distinta, al punto que no hubo impugnación por parte del ministerio pública, eso nos da cuenta que hay una evaluación meritoria habla muy bien de ellos”.