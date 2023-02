"Rey" Zambada niega haber dado dinero para campaña de AMLO

Jesús Reynaldo Zambada negó durante el juicio contra Genaro García Luna haber entregado siete millones de dólares para la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Gabriel Regino, quien fue subsecretario de Seguridad en la Ciudad de México cuando éste era jefe de gobierno.

Esto, luego de que el abogado del exsecretario de Seguridad Federal, César de Castro hiciera mención de la declaración en 2018 del "Rey" Zambada durante el juicio a Joaquín "El Chapo Guzmán" donde aseguró haber dado aproximadamente siete millones de dólares para la campaña política de López Obrador en 2005.

El narcotraficante insistió en que sí recuerda haber entregado dinero a Regino García para una campaña, pero no específicamente a la del actual mandatario.

"No recuerdo haberlo dicho (...) No pude haberlo dicho porque no es verdad", añadió

En 2018, Gabriel Regino negó a través de su cuenta de Twitter las acusaciones hechas durante el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Es falso que durante mi ejercicio del servicio público haya recibido soborno alguno por parte del testificante Jesús Zambada (...) Por tanto, niego categóricamente tales aseveraciones y estaré en plena disponibilidad de testificarlo ante cualquier autoridad, nacional o extranjera".

Ante las declaraciones de este martes, el exfuncionario capitalino dijo "me han mencionado porque estamos en un contexto político donde se pretende vincular a otras personalidades, así es la política, así es el proceso penal y estamos acostumbrados a ello".

Jesus Reynaldo Zambada García, alias "El Rey", es hermano menor del capo Ismael "El Mayo" Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Esta no es la primera vez que se presenta como testigo ante un jurado, pues en el 2018 testificó contra "El Chapo" Guzmán. Fue en es entonces cuando el narcotraficante mencionó por primera vez los nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa y la protección que les brindaba a cambio de millones de dólares como sobornos.

