Rosario N revela plan para que señale a exfuncionarios de mayor jerarquía

Rosario N, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), reveló en una carta difundida a medios nacionales que sabe de un plan que para acceder a su libertad, es necesario que señale ante la justicia a “excolegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado”.

La exfuncionaria que se encuentra recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla acusada de ejercicio indebido del servicio público ligada a la Estafa Maestra, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) la tiene como una rehén por no “colaborar”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén “porque no he querido colaborar” para que obtengan la información que ellos quieren”.

Foto: Cuartoscuro

➡️ Defensa de Rosario N fustiga declaraciones de Gertz Manero

La exfuncionaria agregó que quieren escuchar acusaciones aunque no sean verdad y “completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”.

Sostuvo que sabe de fuentes al interior de la FGR, particularmente del área de servidores públicos, que se han reunido con excolaboradores ofreciendo impunidad, a cambio de que declaren lo que ellos necesitan.

“También sé que lo que pretenden para que yo tenga mi libertad (como en otros casos) es que señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías”, complementó.

Mencionó que las teoría e hipótesis de la FGR nada tienen que ver con la verdad. “Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente”.

Foto: Cuartoscuro

➡️ Rosario N acusa silencios cómplices y justicia selectiva

Confió en que “alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley” y espera “respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido”

Negó que para acceder a su libertad y que las “pesadas puertas” de la cárcel se abran “con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.

“Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguramente se logrará si prevalece el Estado de Derecho y se aplica la ley”.

Al final, Rosario N rechazó que nada se gana utilizando la justicia para vendettas toda vez que esto “no es propio de la izquierda” y que “tampoco tiene nada que ver con la República Democrática que muchos queremos defender y por la que hemos luchado toda la vida”.

➡️ Rosario N podría dejar la cárcel en octubre

Audiencia clave de Rosario

El pasado 27 de agosto, un juez federal programó para este 26 de octubre la audiencia intermedia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará la acusación y petición de 21 años de prisión en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario “N”.

Esta audiencia será clave y la última antes de que se defina si la causa penal que se sigue a la exfuncionaria será enviada a un tribunal de enjuiciamiento para dar paso al juicio oral. En ella los abogados de la exfuncionaria federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto presentarán una serie de pruebas para intentar derrumbar las imputaciones realizadas contra su defendida.

Foto: Cuartoscuro

Consultado por El Sol de México, Epigemenio Mendieta, abogado de Rosario "N", descartó que en la audiencia intermedia vayan a buscar un procedimiento abreviado, que implicaría que la exjefa de Gobierno del Distrito Federal reconozca su culpabilidad para obtener una pena reducida, por lo que irán directamente al juicio oral.

Al presentar por escrito su imputación, la FGR solicitó imponer a Rosario Robles 21 años de prisión por su omisión ante el desvío demás de cinco mil millones de pesos que realizaron sus subordinados en la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (Sedatu) y la Sedesol.

Con información de Juan Pablo Reyes | El Sol de México

➡️ Pide FGR 21 años de prisión contra Rosario N