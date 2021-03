Rosario N. lamenta interferencia desde presidencia en su caso

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteara desde su conferencia matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) debe “buscar la reparación del daño” en hechos donde se compruebe corrupción, en referencia al caso de Rosario N., la extitular de la Sedatu lamentó que desde Palacio Nacional se interfiera en asuntos de un órgano autónomo.

“Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de uno de omisión, lo que no supone reparación del daño. Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo”, escribió Rosario N. en su cuenta de Twitter.

Esto ocurre luego de que Rosario N. se negara a reparar el daño patrimonial de más de cinco mil millones de pesos del caso conocido como La Estafa Maestra y en su lugar se ofreciera a pagar una multa por cinco mil 377 pesos como propuesta para concluir de manera anticipada este caso.

Fue por esto que, cuestionado por un reportero, el presidente hizo referencia al asunto para hacer énfasis en que “esto es de la Fiscalía, ellos van a decidirlo, así como regla nosotros planteamos que donde se demuestre que hubo corrupción tiene que haber reparación del daño”.

La Fiscalía, en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación, reclaman el pago del monto total bajo el argumento de que ese fue el monto que la exfuncionaria desvió de la Sedatu y Sedesol como resultado de la firma de convenios que esta fue omisa de frenar a pesar de las múltiples advertencias de la Auditoría.

Al no haber convenio durante la audiencia del viernes pasado, el juez de control del caso de Rosario N. determinó diferir la audiencia.

Cabe aclarar que desde que Rosario N. fue vinculada a proceso en agosto de 2019, el juez Jesús Delgadillo Padierna le señaló no se le acusaba de malversar el dinero, sino de haber sido omisa al no prevenir el posible desvió de recursos, argumento que ha sido blandido por su abogado Epigmenio Mendieta, quien ha sostenido que dicho pago es improcedente dado que se trata de un tema de omisión de consecuencia formal, no material.

