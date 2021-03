Rosario N acepta ser testigo colaborador en caso de Estafa Maestra

Rosario "N", exsecretaria de Desarrollo Social, decidió ser testigo colaborador para la Fiscalía General de la República (FGR) en la Estafa Maestra, caso por el que se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia Ilícita.

El abogado de la exfuncionaria, Sergio Ramírez, explicó que la próxima semana, el Ministerio Público acudirá a la prisión de Santa Martha Acatitla, donde Rosario "N" permanece bajo prisión para tomar su declaración sobre la participación de Emilio "N", extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex); el ex oficial mayor en Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadua; y otros funcionarios que participaron en la Estafa Maestra.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"En este caso Rosario "N" no se apegará a ninguna figura jurídica, irá a juicio porque la FGR pide reparación del daño económico, es decir que pague 5 mil millones de pesos, cuando esto no es posible por que el mismo delito no lo contempla", señaló el litigante.

Asimismo, afirmó que hay un amparo interpuesto para sobreseer el caso. De no resolver el amparo, no se puede llevar a cabo la audiencia intermedia programada para este 26 de marzo.

"Hay una decisión de Rosario, de no acogerse al proceso abreviado, porque quieren que pague 5 mil millones de pesos, cuando el tipo penal no aplica reparación del daño material" dijo el abogado a la prensa.

▶️ Cooperativistas de Cruz Azul interponen denuncia ante FGR por lavado de dinero

Por otro lado, la exsecretaria de Estado está acusada de delito de Delincuencia Organizada por el desvío de recursos, e incluso hay una orden de detención que la FGR aún no cumplimenta.

Lo que procede aquí, señala el abogado, es que Rosario "N" está dispuesta a aportar toda la información que tiene guardada en documentos y computadoras, sobre la presunta participación de Emilio N y Zebadua.

"Aunque en la investigación se menciona al expresidente Enrique Peña Nieto y al senador Miguel Ángel Osorio Chong, no se prevé que sean imputados por la maestra".

▶️ Vinculan a proceso a tres integrantes del Cártel de Sinaloa

Por ello sostuvo que la próxima semana el Ministerio público acudirá al penal de Santa Martha a tomar declaración a Rosario "N" y así integrarla al expediente.

"Rosario cuenta con mucha información guardada en computadoras, pero en la prisión no hay forma que tenga acceso a ella, por eso se pedirá que se le otorgue la libertad condicional para que pueda revisar la información desde su casa".