Rosario N ofrece a FGR aportar pruebas contra Emilio N y Luis Videgaray

Al margen del juicio en su contra por ejercicio indebido del servicio público, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario N, buscará obtener algún beneficio de la justicia al ofrecer información sobre la participación de otros funcionarios en la llamada Estafa Maestra, entre ellos, Luis Videgaray, Emilio Zebadúa y el exdirector de Pemex, Emilio N.

Con ello, la acusada busca frenar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Hoy, la defensa de la exsecretaria de Estado dio a conocer la ruta legal que seguirá para enfrentar las dos acusaciones que pesan en su contra por el mismo caso de la Estafa Maestra. En el caso del juicio por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, Rosario N declinó acogerse al proceso abreviado a cambio de declararse culpable, ya que el Ministerio Público insiste en que debe resarcir el daño económico con un pago de cinco mil millones de pesos.

Sin embargo, en lo que respecta a la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) aportar pruebas sobre funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que participaron en la triangulación de recursos públicos a empresas fantasma.

El abogado Sergio Ramírez insistió en que su clienta cuenta con información suficiente para iniciar un proceso contra el extitular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Luis Videgaray, y posiblemente contra el exOficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu, Emilio Zebadúa, entre otros, quienes en coautoría con servidores públicos del sexenio pasado orquestaron la Estafa Maestra.

En conferencia de prensa, informó que la siguiente semana iniciarán las negociaciones para que Rosario N se convierta en testigo colaboradora de la Fiscalía para evitar ser llevada a juicio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El #8M2021 las mujeres convirtieron los muros de opresión en espacios de creatividad y libertad. No puedo claudicar a pesar de q a mí también me aprisionan las murallas de la infamia. He decidido retirar mi petición de procedimiento abreviado y esperar que la justicia se imponga pic.twitter.com/qqclCtZIde — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) March 10, 2021

Mientras que por el delito de ejercicio indebido del servicio público explicó que su clienta no se apegará a ninguna figura jurídica e irá a juicio. "Hay una decisión de Rosario de no acogerse al proceso abreviado, porque quieren que pague cinco mil millones de pesos, cuando el tipo penal no aplica reparación del daño material", dijo el litigante.

Agregó que en este juicio “hay un amparo interpuesto para sobreseer el caso y en tanto no se resuelva ese recurso legal no puede llevarse a cabo la audiencia intermedia del 26 de marzo”.

Cabe destacar que en dicha audiencia, el juez de Control del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, valorará las pruebas que aportaron ambas partes por el presunto delito de uso indebido del servicio público.

Por su parte, Epigmenio Mendieta, otro de los abogados de Rosario N, confirmó que ya notificaron a la FGR del desistimiento del proceso abreviado y aceptar el juicio ordinario, suspendiendo con ello cualquier negociación.

"Las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, señaló mediante un escrito dado a conocer públicamente.

Por lo que hace a los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, Ramírez indicó que la próxima semana el Ministerio Público acudirá a la prisión de Santa Martha Acatitla a tomar declaración a su clienta sobre la participación de Luis Videgaray, Emilio N y Emilio Zebadúa, entre otros, en la Estafa Maestra.

Dijo que por estos delitos hay una orden de detención que la Fiscalía todavía no cumplimenta, ya que Rosario N está dispuesta a aportar toda la información que tiene guardada en documentos y computadoras, sobre la presunta participación de funcionarios de la administración pasada.

"Aunque en la investigación se menciona al expresidente Enrique Peña Nieto y al senador Miguel Ángel Osorio Chong, no se prevé que sean imputados por la maestra", dijo Ramírez.

De acuerdo con el defensor, "Rosario cuenta con mucha información guardada en computadoras, pero en la prisión no hay forma que tenga acceso a ella, por eso se pedirá que se le otorgue la libertad condicional para que pueda revisar la información desde su casa".

Aunque ambos casos están ligados con la Estafa Maestra, uno está radicado en un juzgado del Estado de México y el otro en el Reclusorio Sur en la Ciudad de México.

La Estafa Maestra fue una investigación periodística basada en informes de auditorías forenses practicadas a la administración de Peña Nieto y que documentaron desvíos de más de 7 mil 600 millones de pesos en contratos irregulares a 128 empresas fantasma. Aunque en el esquema de triangulación estuvieron involucrados al menos 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, hasta ahora Rosario N es la única que enfrenta un proceso legal por el caso.