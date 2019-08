Rosario Robles pide a presidente de la Corte un proceso apegado a derecho

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, envió una carta al ministro presiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para pedirle justicia en el proceso que enfrenta por el presunto desvío de recursos públicos.

En la misiva, que la misma exfuncionaria dio a conocer a través de sus rede sociales, recalca que acudirá el próximo 8 de agosto a la audiencia ante un juez en el Reclusorio Sur para saber los cargos que le imputa la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Recordó al ministro que desde que salió a la luz pública las investigaciones en contra de varios funcionarios, incluyendo a ella, siempre dio la cara.

Recalco que acudió en varias ocasiones a la PGR (hoy fiscalía General) y pido a la Secretaria de Hacienda y de la Función Pública hicieran publica información sobre su persona e incluso pidió que se eliminara el secreto bancario porque no tiene nada que esconder.

Relata que la SFP le informó que luego de varias investigaciones, la evolución de mi patrimonio era coherente con la entrada de mis ingresos y en la PGR no había ninguna denuncia o investigación en mi contra.

Lo que sí puedo acreditar –señala en la misiva- y nadie ha podido demostrar lo contrario es que tengo el mismo domicilio desde 1995 una cuenta que acredite como he obtenido mis ingresos

La ex jefa de Gobierno dice que todo este linchamiento al parecer ha influido en los órganos de justicia y ha puesto en riesgo mi integridad personal mi derecho a la honra y el debido proceso.

Les informo de esta carta que le hice llegar al Ministro Presidente de la Corte @ArturoZaldivarL hace unos minutos pic.twitter.com/miun1286Og — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) August 5, 2019

Este caso ejemplifica para mí lo que usted (refiriéndose al ministro Zaldívar) llamo el efecto corruptor en el proceso penal por la interferencia y el juicio mediático.

“Por todas estas razones y porque en el caso ha habido filtraciones indebidas y violaciones a mis derechos, le pido que en el proceso que seré sometida se tomen en cuenta estos hechos para que no influya en el ánimo del juzgador, soy mujer de instituciones y tengo confianza en las autoridades judiciales de mi país, no tengo nada que esconder por lo que me presentare el 8 ante el juez, solo pido justicia”, señala Rosario Robles.|





