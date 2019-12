Sánchez Cordero desconocía vínculo de Segob-García Luna

La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se dijo sorprendida por la información que dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); Santiago Nieto Castillo sobre una triangulación de recursos por dos mil millones de pesos que salieron desde la dependencia a su cargo hacia empresas de Genaro García Luna, por lo que le pidió que antes de informar, “también me informe a mí para tener información de primera mano”.

En entrevista al término de la reunión del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Sánchez Cordero indicó que no tenía más información del tema porque “me entere por la prensa”, por lo que “tengo que hablar con Santiago Nieto porque no tengo claro, no tengo la información precisa, lo conocí a través de los medios de comunicación”.

“Hoy vi a Santiago porque entró al Consejo de Seguridad, pero ya no tuve la oportunidad de hablar con él. Quiero saber en qué época fue y cuánto se transfirió y a qué cuentas se transfirieron, eso es importante”, refirió.

Foto: Cortesía

La funcionaria federal abundó que también se realizará una investigación al interior de la Secretaría de Gobernación (Segob) para saber en qué época se hicieron éstas transferencias.

“No fue en mi tiempo, entonces está investigando en qué época fue. Lo investigó él como titular de la UIF y yo me enteré como ustedes en los medios de comunicación, voy hablar con él y voy a preguntarle exactamente cuál es su investigación.

“A veces las investigaciones son, como deben de ser, investigaciones con toda la secrecía que se requiere en muchas ocasiones y yo creo que él está haciendo este trabajo. Le voy a decir que me comunique antes de salir a dar otra información y que también la tenga yo de primera mano por parte de él”, sostuvo.