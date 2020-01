Santiago Nieto critica la Corte por amparos para descongelar cuentas

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) criticó que, pese al avance en contra de operaciones ilícitas, se aumentó el número de expedientes que buscan el descongelamiento de cuentas bancarias, gracias a una jurisprudencia emitida por Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo delineó Santiago Nieto, durante la Cuarta Reunión Plenaria de Morena y sus aliados en el Senado, al tiempo que detalló se inscribieron 984 expedientes nuevos por juicios de amparo en tribunales el país durante 2019, “particularmente en razón de la jurisprudencia promovida por el exministro Medina Mora”.

“Es decir, demandas de juicio de amparo para efecto de buscar el desbloqueo de las cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera”, aclaró.

Dicha jurisprudencia sostiene, desde 2017, que este recurso es facultad exclusiva del Ministerio Público, sin embargo, el ministro en retiro Medina Mora estableció que sólo es válido cuando sea un pedimento de un organismo internacional, así como que un juez tendrá la decisión de desbloquear o no los recursos inmovilizados.

Finanzas Investigan UIF y FGR firmas de outsourcing

Así mismo, informó que compartieron con la Fiscalía General de la República 670 casos, en 2019, reportes de petición, es decir, información que se le ha dado a la FGR para la judicialización de las carpetas de investigación.

Igualmente dijo han colaborado en el mismo sentido con dependencias como la Función Pública, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria, así como con entidades de la República como “en Guanajuato, en Jalisco, en Coahuila, en donde nos han solicitado información respecto a determinados sujetos”.

Santiago Nieto pide reformas a la ley

En este sentido, exigió e insistió a los legisladores federales legislar a fin de extender las facultades de la UIF, así como para que subsanen errores como en la Ley de Instituciones de Crédito.

“Creemos que lo importante es que exista coordinación entre las instituciones y que podamos seguir mandando mensajes a la ciudadanía de que la Unidad de Inteligencia Financiera proporciona información en el ámbito de sus facultades a las autoridades ministeriales, para efecto de llevar los casos ante los tribunales”.

En cuanto a reformas en la Ley de Instituciones de Crédito, dijo que es necesario contar con mecanismo que permitan al Estado reingresas a las arcas federales el dinero que se pierde en los bancos al no existir garantías de audiencia en casos relacionados con el narcotráfico.

“Hay una problemática con este tema, y es que a pesar de que se bloquea, en muchas ocasiones los particulares, principalmente los temas relacionados con narcotráfico, no acuden a solicitar la garantía de audiencia y no acuden al juicio de amparo. Entonces, el dinero permanece en los bancos y ese dinero no es utilizado para ser regresado al Estado mexicano, en razón de que no hay un procedimiento legal en este momento”, detalló.

Justicia Acuerdan Gobernadores dar a UIF información de los estados

Otro tema, siguió, es que evidentemente, se generan intereses en el sistema financiero, mismos que no pueden ser regidos a las personas a las que se les bloqueó la cuenta, como tampoco permite reincorporar estos recursos al Estado mexicano.

Tráfico ilegal de personas genera bloqueos por más de 4 mmdp

Además, el titular de la UID informó que en temas relacionados con trata y tráfico ilegal de migrantes, ha actuado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el número de cuentas bloqueadas da un total de más de 12 mil durante 2019.

“Esto, en montos económicos da un total de 4 mil 554 millones de pesos actualmente bloqueados, y 52 millones de dólares”, añadió.