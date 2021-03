Santiago Nieto resalta importancia de órganos de transparencia en combate a la corrupción

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resaltó la importancia de los órganos de transparencia, así como la labor de periodistas y medios de comunicación, en el combate a la corrupción del país.

Así lo expresó al participar en la clausura del Foro Internacional Transparencia y periodismo, donde expresó que hablar de este tema es fundamental para cualquier democracia, sobre todo en lo relacionado al acceso a la verdad.

➡ Niegan prisión domiciliar a exdueño de AHMSA, Alonso N

“Hay quien preferirá la concentración del poder, la opacidad, el autoritarismo. Hay quienes preferimos que hay que mejorar la calidad de servicio, el servicio civil de carrera y hay que mejorar, sobre todo, la transparencia y el acceso a la información para que nadie, ninguna persona o víctima, quede lesionada u ofendida después de haber pasado por el proceso de procuración de justicia”, dijo.

Al hacer énfasis en el caso Odebrecht, y en específico a Emilio Lozoya Austin, acusado por recibir más de 10 millones de dólares en sobornos por la empresa brasileña cuando era director de Pemex, explicó ser de la idea de que si un funcionario se puso en la palestra pública, “su umbral de protección al derecho al honor, a la vida privada, a la intimidad debe ser en menor incluso a la presunción de inocencia respecto a lo que ocurre con un ciudadano común”.

“(Por eso) yo creo que una labor que realizan ustedes y que es fundamental, tanto los órganos garantes, como el acceso a la información pública y el periodismo de investigación (es) hacer de esa dimensión social de la libertad de expresión un poder para difundir a la colectividad”, dijo.

Y agregó: “Si las víctimas no pueden tener acceso a la carpeta de investigación, si la parte ofendida no puede tener acceso a la carpeta de investigación y si no hay un grupo de ciudadanos que estén revisando que la labor de las autoridades de procuración de justicia sea apegada a los principios constitucionales, sobre todo en protección de las víctimas, creo que ya estamos hablando de un problema”.

➡ Busca esposa de Emilio N amparo para no ser detenida

Finalmente al cuestionar sobre a quién le conviene la opacidad, por ejemplo, en una carpeta de investigación, indicó que uno de los grandes problemas de la procuración de justicia tiene que ver con que estas con “opacas”, donde el único que se beneficia es el imputado, no la sociedad.

Ante ello indicó que lo más importante es combatir la impunidad, “y la única forma de (lograrlo) es llevar a los responsables ante los tribunales y creo que este es una parte de este diseño constitucional que tenemos en México y en general los países de América Latina”, finalizó.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias