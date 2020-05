Corte desecha caso de salud migrante

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon la controversia constitucional promovida por el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien reclamaba supuestas omisiones del Gobierno federal para controlar el contagio de Covid-19 por el flujo de migrantes en la frontera norte.

En la controversia, el ayuntamiento reclamaba que se había incumplido con la Declaración Conjunta sobre la Iniciativa de Estados Unidos y México para Luchar contra la Pandemia del Covid-19, la cual se estableció el 20 de marzo pasado para evitar la propagación del virus a través de la frontera común.

El municipio de Nuevo Laredo, señaló que se omitieron medidas para restringir la circulación interfronteriza, y tampoco se establecieron políticas, acciones generales y controles sanitarios para cumplir con el propósito del acuerdo.

Las autoridades estatales afirmaban que igualmente se había incumplido con la obligación de “establecer acciones, políticas o medidas sanitarias en los albergues de personas migrantes, que como consecuencia de la pandemia del Covid-19, se encuentran en el territorio del Municipio.

No obstante, la SCJN desechó de plano la demanda debido a que la controversia constitucional es un juicio mediante el cual se dirimen conflictos competenciales u omisiones legislativas, lo cual no es el caso. No hay tampoco invasión de facultades, pues el tema sanitario es de atribuciones concurrentes, es decir, que tanto la federación como el municipio pueden tomar decisiones y actual al respecto conforme a derecho.

Es de recordar que a principios de este mes, la SJCN desechó otra controversia similar promovida por el gobierno estatal de Tamaulipas.