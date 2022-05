SCJN lanza serie para concientizar sobre los feminicidios en México

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció el lanzamiento de la serie documental “Caníbal: Indignación Total” con la que buscan concientizar a la población sobre el tema de los feminicidios en México.

“Esta serie tiene como hilo conductor el caso de, quizás, el feminicida serial más grande de México. Una persona que estuvo matando mujeres durante 31 años sin que pasara absolutamente nada. Una persona que con total impunidad se paseaba entre sus vecinos mientras mataba mujeres”, dijo.

Sin decirlo, el ministro hizo referencia a la historia de Andrés N., “El Chino”, mejor conocido como el Caníbal de Atizapán y que a lo largo de tres décadas mató a decenas de mujeres, trabajo documental que se estrenará el próximo 27 de junio.

Pese a llevar como hilo conductor la vida de Andrés, el ministro aseguró que “lo importante de esta serie es que sirve para entender todo el fenómeno de los feminicidios en México”.

“Esta serie tiene como objetivo mover conciencias. Tiene como objetivo evidenciar que no podemos seguir investigando el caso de las mujeres muertas o desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia. Que no podemos seguir revictimizando a las familias. Que no podemos seguir pensando que son simplemente estadísticas”, dijo.

Dicho trabajo es una serie que tiene cinco capítulos, de aproximadamente media hora cada uno, mismo que será transmitido a través del Canal de las Estrellas de Televisa y de N-Más “que nos ha cedido gratuitamente el tiempo para que esta serie pueda ser transmitida”.

“Me parece que ante un tema tan delicado y terrible como el de los feminicidios en México, todos y todas tenemos que tratar de que las cosas cambien y una forma de que las cosas cambien es modificar la conciencia para generar cultura”, dijo.

Sobre el mismo tema de los feminicidios, el ministro recordó que derivado de la sentencia sobre el aborto en la Suprema Corte hace nueve meses, en el que él mismo informó que las y los defensores públicos federales podían defender a mujeres en temas de aborto y a las familias en temas de feminicidios, dijo que ya hay personas bajo su defensoría.

“Hoy estamos representando, ya incluyendo a la familia que va salir en el documental, a ocho familias de víctimas de feminicidio”.

Ante esto lanzó un nuevo exhorto a todas las familias de víctimas de feminicidios y personas en esta situación que no tienen recursos para ser defendidas y acompañadas a que acudan a la defensoría pública federal para que los abogados los acompañen y protejan de manera gratuita.