Se cancelará contrato con filial de Odebrecht: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció que se tendrá que cancelar el contrato con Braskem-Idesa, filial de la brasileña Odebrecht pues, aseguró, no se continuará manteniendo una relación de corrupción con la empresa.

De esta forma,el mandatario aseguró que tras dialogar con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, se concluyó que ya no se debe abastecer de gas a la planta Etileno XXI en Veracruz, pues se buscará poner fin al "contrato leonino" iniciado durante el gobierno de Felipe Calderón.

"Yo creo que están mal aconsejados, porque ya se vence el contrato de abasto de gas, se les estaba dando como alternativa que se modificara y se les permitiera importar a ellos el gas para abastecieran su planta. Los abogados, sus asesores o están pensando que pueden transcurrir los cuatro años y que con el nuevo gobierno van a volver por sus reales”.

"No quieren ningún arreglo y se va a tener que cancelar el contrato de parte nuestra: ya no se les va a abastecer de gas, porque no vamos nosotros a seguir manteniendo una relación de corrupción”, afirmó el presidente.