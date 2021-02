Segob ha recibido mil 115 solicitudes de amnistía, 760 son delitos contra la salud

La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación ha recibido en total mil 115 solicitudes de amnistía.

Durante la conferencia matutina, Paulina Téllez Martínez, titular de la unidad, dio a conocer que del total de solicitudes de amnistía 942 son de hombres y 142 de mujeres.

Además detalló que de las mil 115 solicitudes, 760 son delitos contra la salud, 175 son delitos que no proceden y 769 estamos en espera de información, porque, cuando nos mandan su solicitud no nos ponen su número de expediente, solo nos ponen su nombre pero no nos dan más información, ni bajo qué delito piden la amnistía, entonces se tiene que empezar un proceso de investigación”, explicó Téllez Martínez.

El objetivo de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Segob es contribuir al fortalecimiento de dicho sistema, para que sea eficiente, accesible y confiable, ayudando a disminuir la impunidad, así como incidencia y la reincidencia delictiva, se indicó desde Palacio Nacional.

A través de las Mesas de Justicia, que se realizan con el fin de dar soluciones a casos concretos, se han concluido 753 y se logró la liberación de 96 personas.

En cuanto a preliberaciones por Covid-19, dicha unidad en coordinación con los estados, entre abril 2020 y enero de 2021 realizaron tres mil 322 preliberaciones de los centros penitenciarios.

Olga Sánchez Cordero, titular de Segob, apuntó que este sistema de Mesas de Justicia aplica a quienes hayan sentido irregularidades en su proceso de justicia.