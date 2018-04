Segob no negocia aplicación de ley tras pacto de obispo con narcos: Navarrete Prida

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida sostuvo que el Estado Mexicano, no negocia la aplicación de la ley, “y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra”, dijo tajante ante los acuerdos que realizó el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza para evitar el asesinato de candidatos.

Entrevistado tras inaugurar la Sala Jorge Carpizo en Museo las Constituciones, el encargado de la política interna del país reconoció que hay un problema de seguridad en esa entidad; sin embargo, dijo, se debe ingresar a la zona para detener a los generadores de violencia.

Respecto al tema del Obispo de Chilpancingo, quien declaró que pactó con criminales para que ya no siguieran matando candidatos, Navarrete Prida sostuvo no conocer el contexto, no obstante, dijo que se ha estado en contacto con la conferencia del Episcopado Mexicano y con el Arzobispo Primado de México. “Habrá que ver cuál es el contexto en el cual refiere estas declaraciones. Lo que es un hecho es que el gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra”.

Recalco que no es un tema de dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen. "Sí tenemos un problema en Guerrero, sí ha habido temas confabulándose en materia de seguridad, sí ha habido ejecuciones en una zona cercana a Chilpancingo, que es Chilapa. Sí tenemos obligación de entrar a estos lugares y aplicar la ley, no el uso desmedido de la fuerza, sino poner a disposición del juez a quien la haya infringido".

Respecto a Guerrero, el secretario dijo que se tiene identificado el grupo que generó violencia e indicó que cualquier institución de seguridad pública, privada o instituciones sociales, contribuyen a la gobernabilidad del país, y en la medida en la medida en que sea.

No obstante, reconoció que existe un problema en Guerrero, particularmente en lo que respecta a la seguridad de los candidatos.

No obstante, advirtió que el gobierno no negociará la aplicación de la ley, por lo que anticipó que actuarán contra el grupo que ha generado violencia en la región, el cual, dijo, ya se encuentra identificado.