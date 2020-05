Hacienda confirma investigación al sistema de salud de EPN... pero no a su responsable

La Secretaría de Hacienda confirma que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga presuntos actos de corrupción en la administración del sistema de salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero asegura que sus pesquisas no incluyen a su responsable, José Narro.

En su edición de este miércoles, El Sol de México publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera alista una denuncia por presuntos actos de corrupción en el sector salud durante el sexenio pasado, cuyo titular de la Secretaría de Salud fue José Narro Robles.

La semana pasada, Narro Robles retó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer cuántas denuncias se habían presentado en su contra, y aseguró que durante su gestión interpuso 70 denuncias en la entonces Procuraduría General de la República en las que responsabilizaba a 15 diferentes gobiernos estatales sobre presuntos desvíos de recursos públicos.

Foto: Alejandro Aguilar

En la comparecencia de Narro ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno, en octubre de 2018, dijo que durante su gestión se presentaron ante la PGR 70 denuncias por desvíos de recursos por más de mil 150 millones de pesos, entre otros, en los estados de Veracruz, Michoacán y Jalisco.

Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera realiza una investigación directa sobre la gestión del funcionario y de su equipo de trabajo.

De acuerdo con información de la actual administración del Gobierno federal, al comenzar este sexenio se encontraron 306 obras, entre hospitales y centros de salud, que quedaron inconclusas, con un promedio de abandono de 6.4 años.

En junio del año pasado, el actual secretario de Salud Jorge Alcocer dijo que esto se traduce en la saturación de los servicios, retraso en el otorgamiento de consultas a los pacientes y más gastos en la regulación de la atención