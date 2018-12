SHCP denuncia a Karime Macías por defraudación fiscal, tras irse de shopping

Karime Macías, esposa del exgobernador veracruzano Javier Duarte, fue denunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el presunto delito de defraudación fiscal por dos millones 437 mil 635 pesos entre los años 2011 y 2012.

De acuerdo con Reforma, la denuncia, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), se basa cuando utilizó la tarjeta American Express que le habría facilitado Moisés Mansur, acusado de ser uno de los prestanombres del expolítico priísta.

Aunque solo se le acusa a Macías de omitir más de dos millones de pesos, en realidad hizo compras en ropas y artículos, así como la estancia en un hotel, por más de 7 millones 600 mil pesos.

La (PFF) presentó la denuncia ante la PGR el pasado 29 de noviembre, dio a conocer Josué Miguel Contreras Saldívar, director general de delitos fiscales.



El plástico bancario fue otorgado en febrero de 2009 y cancelada en octubre de 2016 con cargo de poco más de 7 millones pesos en 2016 y 817 mil pesos el siguiente año.

Sin embargo, la esposa del gobernador no declaró al Fisco el ISR de 2 millones 236 mil pesos en 2011 y 200 mil pesos en 2012.



Hacienda desde el año 2016 integraba una carpeta de investigación contra Karime Macías a raíz de la denuncia del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado y defraudación fiscal.



Pero no había procedido porque la SHCP no había procedido hasta este momento por no encontrar suficientes pruebas.

Con ello, la PGR puede ampliar la investigación y evaluar la eventual solicitud de aprehensión por defraudación fiscal contra Karime Macías.

||Con información de Melissa Hernández | Diario de Xalapa||