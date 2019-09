Si hubo excesos en el uso de fuerza se debe castigar: AMLO por ejecución en Tamulipas

La Fiscalía General de la República investiga la ejecución extrajudicial de ocho personas a manos de la Policía Estatal de Tamaulipas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia mañanera, advirtió que si hubo excesos en el uso de la fuerza “se debe de castigar con todo rigor” a los responsables porque no se permitirán “tiros de gracia” ni violaciones a los derechos humanos.

“Tengo entendido que la fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, pero nosotros ayudamos en todo. No queremos violación de los derechos humanos, no se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, tiros de gracia a nadie, a ningún ser humano, eso no se va a tolerar”, aseveró.

Luego de que la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas revelará que las muertes de las personas no fueron por un enfrentamiento contra el Cártel del Norte, sino que se trató de una ejecución extrajudicial.

De acuerdo con el reporte de la CDH de Tamaulipas sembraron una camioneta Tundra en el lugar de los asesinatos y tienen los testimonios de sobrevivientes que confirman dicha versión.