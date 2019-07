Si no citan a EPN a declarar es porque lo están cubriendo: Coello Trejo

El abogado Javier Coello Trejo aseguró que si el expresidente Enrique Peña Nieto no era llamado a declarar sobre el caso Agronitrogenados es porque el Poder Judicial lo está cubriendo.

En entrevista con Ciro Gomez Leyva, Coello, defensa de Emilio Lozoya, declaró que se encuentran en espera del amparo solicitado al Juez Octavo y de no obtener respuesta es porque se cubre a Peña Nieto y a Videgaray.

“No me interesa si el señor quiere declarar o no, él tiene que declarar… Estamos en espera del amparo que solicitamos al Juez Octavo, pero si no responde es porque cubren al expresidente Enrique Peña Nieto y a Videgaray”.

#AlAire en #PorLaMañana Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya. ¿Cuál es la situación de los amparos que presentó para solicitar que el ex presidente Peña Nieto y Luis Videgaray, entre otros, comparezca en calidad de testigo por la compra de Agro Nitrogenados? — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 8, 2019

Asimismo mencionó que de no comparecer en el caso de Agronitrogenados, el expresidente Peña debe declarar por Fertinal u Odebretch.

Por lo que a partir de este lunes esperarían un máximo de 48 horas para obtener respuesta del Juez sobre el amparo; sin embargo, esta mañana la juez, al considerarla improcedente, rechazó la solicitud del abogado de Emilio Lozoya para que el expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray, e integrantes del Comité Administrativo de Pemex, comparezcan como testigos por el caso de la venta de Agronitrogenados.

Finalmente, habló sobre el caso Lozoya, en el que destacó que “no se vale lo que hacen en contra de la mamá de Lozoya, ni con los narcos se ve esto, entre ellos hay honor para respetar a la familia”.

La historia de Fertinal y Agronitrogenados

El acuerdo de creación de Pemex Fertilizantes entró en vigor el 1 de agosto de 2015 e incluye a Grupo Fertinal y a Pro Agroindustria (antes Agronitrogenados), las dos adquisiciones de la petrolera que han derivado en el congelamiento de cuentas y órdenes de aprehensión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración Altos Hornos de México (AHMSA) y hoy detenido en España.

Según la Auditoría Superior de la Federación, bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, Pemex destinó 26 mil 564 millones de pesos para la adquisición y rehabilitación de ambas empresas, pero de ese monto se perdieron 21 mil 174 millones de pesos o más de mil millones de dólares.

La historia completa se remonta al 14 de enero de 2014, cuando Pemex compró ProAgro y su planta de Coatzacoalcos a AHMSA por 442 millones de dólares, aunque las instalaciones llevaban 14 años sin operar. La ASF determinó que 60% eran equipos inservibles.

Grupo Fertinal y ProAgro nacieron en 1992 de la privatización de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), entonces la empresa estatal de fertilizantes.

En su último reporte, el de 2018, Pemex Fertilizantes reportó ingresos por tres mil millones de pesos, pero le generó pérdidas por cinco mil 330 millones de pesos.

El Sistema de Información Energética y Pemex no reportó el volumen de producción de la rama de fertilizantes nitrogenados entre 2015 y este año. Incluso, seis de las nueve plantas de fertilizantes carecen de información de producción desde el año pasada o, incluso, desde 2013, según la Base de Datos Institucional de Pemex.

Datos de la consultora Caraiva y Asociados señalan que entre enero de 2015 y abril de este año la producción de etileno y fertilizantes de Pemex se desplomó 62.7 por ciento.

En tanto, el Informe de Gestión de Pemex Fertilizantes y Empresas Filiales 2015- 2018 indica que los fertilizantes son un negocio secundario al petróleo, por lo que “no se le ha dado prioridad".

|| Con información de Juan Luis Ramos ||