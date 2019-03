Si no funciona un gobernante, debe irse: Monreal sobre revocación de mandato

“Si no funciona un gobernante, debe irse’’, dijo tajante el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al responder sobre la minuta de revocación de mandato. Al mismo tiempo, descalificó aquellas voces que buscan confundir la revocación de mandato con la reelección.

“Nosotros hemos decidido respaldar como está’’, sentenció el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Deberían de aprovechar esta posibilidad, porque es una moneda al aire. Si el Presidente de la República no cumple las expectativas mediante las cuales obtuvo el voto, obviamente la mayoría de la población no respaldará su continuidad después de los tres años’’, agregó el coordinador parlamentario.

Calificó que el tema de revocación de mandato es trascendente para la vida pública del país.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Deben escucharse todas las voces

En ese sentido, destacó Monreal Ávila, deben escucharse todas las voces. Vamos a intentar dar estos días para que las comisiones puedan reunirse, dictaminar y escuchar las voces.

Tampoco, añadió, será un tiempo prolongado, porque tenemos apenas 12 sesiones por concluir; pero lo de hoy me parece que deja a salvo las voces contrarias o que intentaban mezclar y confundir la revocación de mandato con la reelección.

“Hoy la fijación clara del Presidente de la República, y la firma de un documento trascendente, no deja lugar a dudas de que el instalar en la Constitución una institución, que en todo el país existe, que en todos los países existe, no en el país, sino en muchos países existe, como es la revocación de mandato, no tendría por qué no plasmarse en la Constitución’’.

Una vez aclarada su posición política de que no se reelegirá y de que concluirá su mandato constitucional el día que establece la Constitución y la ley, con motivo de la elección presidencial. No habría razón para oponerse a integrar y a plasmar una figura que todos los partidos han planteado, la revocación de mandato.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Deberían estar todos de acuerdo; los adversarios incluso, para poder ejercer su derecho a votar el día de la elección, el día planteado, para que concluya antes de terminar el sexenio un mandatario que no ha cumplido con la República y con la expectativa del voto’’.

Una discusión amplia

Es una institución democrática, una institución relevante, innovadora y que en todos los países democráticos existe. México no tendría por qué no tenerla. Aquí en el Senado vamos a plantear a la Junta de Coordinación Política, que se permita la discusión amplia y que en la semana próxima estaríamos votándola.

“Si no se vota por mayoría calificada, es responsabilidad de cada uno de los senadores y senadoras’’.

En el Grupo Parlamentario de Morena les adelantamos que vamos a votar en favor, porque es un viejo reclamo de la sociedad y es una vieja demanda que Morena ha tenido desde antes de su fundación, cuando constituíamos en algún partido de izquierda nuestro asiento o constituíamos parte de él, argumentó Monreal Ávila.

Ahora que se presenta esta oportunidad histórica, no vamos a desvalorarla ni vamos a negarla; vamos a favor de la revocación de mandato.

Ahora hay que intentar por la vía racional, del convencimiento, del acuerdo y del consenso, lograr los votos que nos hacen falta para obtener la mayoría calificada.