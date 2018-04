Sobre presunto lavado de dinero, Anaya asegura haber actuado con transparencia

Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), se reunió ayer con empresarios del Grupo Monterrey o el Grupo de los Diez como Armando Garza Sada, de Grupo Alfa; Rogelio Zambrano, de Cemex; Tomás González Sada, de Cydsa; Sergio Gutiérrez Muguerza, de Deacero; José Antonio Fernández Carbajal (El Diablo), de FEMSA; Eduardo Garza, de Frisa; Enrique Zambrano Benítez, de Proeza; Adrián Sada González, de Vitro; Eugenio Garza Herrera, de Xignus, y Julián Eguren, de Ternium.

Posteriormente Anaya presentó su propuesta de crecimiento económico para el país y que plantea incrementar la inversión pública en un cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, hacia el 2021, con la consecuente generación de empleos y estos, bien remunerados.

El ex líder nacional del PAN presentó su propuesta de crecimiento económico para el país, que consta de tres ejes fundamentales: el primero es incrementar la inversión pública, para que llegue al 5 por ciento del PIB, en el año 2021, ya que señala que, actualmente la inversión pública se encuentra en el mínimo histórico, en proporción del PIB; el segundo eje es crear una unidad especializada en asociaciones público-privadas, la cual, dijo, “va estructurar proyectos, que sean susceptibles, de financiamiento privado a nivel país”, y el tercero consiste en crear la figura del Ombudsman de la inversión, el cual protegería toda inversión, legal y legítima.

Caso de lavado está aclarado, dice

Durante su conferencia Anaya Cortés respondió ante los nuevos elementos que encontró la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al caso de la venta que hizo de una nave industrial en el Estado de Querétaro, y en la que presuntamente se habría cometido el delito de lavado de dinero, que “lo que el PRI quiere es que me dedique hablar de esto de aquí al 1 de julio y no lo voy a hacer; lo que a mí concierne queda plenamente aclarado, todos los documentos son públicos y he actuado con absoluta transparencia”, atajó el candidato.

El pasado martes la PGR dio a conocer que Luis Alberto “N”, chofer de Manuel Barreiro, presunto socio del candidato Anaya Cortés, declaró haber firmado -por órdenes de Barreiro- los documentos para constituir la empresa Manhattan Master Plan que compró la nave industrial al candidato presidencial.

Bajo un acuerdo de cooperación, Luis Alberto “N” acordó ayudar en la investigación, y a cambio la PGR se desistió de la acción penal en su contra. Por su parte, el abogado del indiciado, Patricio Kegel, adelantó que la nave industrial que vendió el candidato fue devuelta al Ministerio Público, como parte de un acuerdo preparatorio.

Más tarde, en Toluca, Estado de México, Juan Zepeda, aspirante a senador de la República por el Estado de México prometió conseguirle tres millones de votos.

Piden senadores se amplíe indagatoria contra Anaya

Por: Bertha Becerra

Senadores del PRI y del PAN pidieron a la Procuraduría General de la República dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) del expediente en torno al candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés ante los nuevos elementos en el caso de presunto lavado de dinero del empresario Manuel Barreiro por la compra de una nave industrial al político queretano.

El vicecoordinador del PRI, el senador Miguel Romo dijo que ser candidato presidencial no le da a Anaya impunidad ni lo exime de cumplir ante la justicia; y el senador Jorge Luis Lavalle (PAN), consideró muy grave el lavado de dinero en este caso.