Sufrió ataque; aventaron químicos a casa de Víctor Toledo, extitular de Semarnat: AMLO

El presidente Andrés Manel López Obrador confirmó que personas desconocidas acudieron a la casa de Víctor Manuel Toledo, extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a "arrojar químicos".

"Fueron a tirarle al patio de su casa químicos, y lo protegimos, es muy incómodo para el que no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario, se le dio protección, solo es el único caso”, explicó el primer mandatario.

Desde Palacio Nacional, detalló que este tipo de amenazas como la realizada a extitular de Semarnat se debe a intereses de personas molestas con su administración.

"Hay gente que está inconforme, molesta, que no le gusta lo que hacemos, tiene todo su derecho a expresarse, lo que no debe de hacerse es recurrir a la violencia, amenazar a nadie. Esas cosas no corresponden a una sociedad responsable, madura, pero se dan casos", señaló.

El titular del Ejecutivo aseveró que a excepción de este caso, prácticamente ningún integrante de su gabinete ha sido amenazado.

A principios de septiembre, el Gobierno federal confirmó la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente; su lugar será ocupado por María Luisa Albores, secretaria del Bienestar.