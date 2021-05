TEPJF aclara que no es obligatorio revelar sentido del voto previo a sesiones

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), rechazó que se pretenda cancelar las sesiones públicas de no contar previamente con el sentido del voto de los magistrados, pues argumentó que esta medida es de carácter voluntario.

"Eso no significa que los magistrados no puedan cambiar el sentido de su decisión en el momento de la votación y que la sesión pública no se pueda celebrar sin esta información, pero sirve para que la Secretaría General de Acuerdos pueda dar celeridad a las sesiones", explicó el TEPJF.

Justicia FGR se inconforma ante la Corte por desechar controversia contra gobernador de Tamaulipas

A través de un comunicado, la Sala Superior del Tribunal dijo que de no contar con dichos datos, se prevé realizar breves pausas a la sesión pública, con base en las disposiciones de ley y por instrucciones del Magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez.

Ello con el fin de permitir un conteo adecuado y claro de los votos y emitir la lectura de los puntos resolutivos y la declaratoria correspondiente, que deriven en la determinación adoptada por el pleno de la Sala Superior en cada asunto, y, en su caso, los engroses o retornos que correspondan.

➡️ Vinculan a proceso a Eduardo N por trata de personas; difundía videos de pornografía infantil

El órgano colegiado difundió estas aclaraciones luego de que circulara información en algunos medios de comunicación y redes sociales en donde se afirmaba que ahora se obligará a los magistrados a revelar previamente el sentido de sus votos.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Aclaró que es falso que se pretenda cancelar las sesiones públicas de no contar previamente con el sentido del voto de las magistradas y los magistrados; "simplemente se tomará un poco más de tiempo conocer la sentencia final en cada uno de los asuntos".









Te recomendamos el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music