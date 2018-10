Tortura, una forma de “investigar” en México: WJP

A pesar de los esfuerzos para erradicarla, la tortura sigue siendo una práctica común en las detenciones que realiza la policía mexicana, ya que de acuerdo con el informe La Nueva Justicia Penal en México el 85% de las personas que son detenidas son torturadas, situación que habrá de presentarse en el Foro de París sobre la Paz que se realizará del 11 al 13 de noviembre.



Para World Justice Project (WJP), la tortura es una de las “herramientas” más comunes para “producir evidencias” en lo que se refiere a una investigación en México por parte de las policías y que lo hace ver como una práctica de Estado.

En entrevista con El Sol de México, Roberto Hernández, investigador de WJP, dijo que gracias a la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad elaborada por la INEGI se tiene una muestra de 58 mil personas entrevistadas en prisión que evidenciaron 18 formas de tortura y maltrato.

Detalla que en esa encuesta se dejó de manifiesto que las policías usan desde los toques eléctricos, las bolsas de plástico para asfixiar patadas, puñetazos, amenazas, hasta la violación sexual e incomunicación.

“Están documentadas una gran forma de maltrato, por lo que podemos confirmar de forma inequívoca que esta es la forma de investigar en México. Pero la encuesta, refleja que la mayoría de las acusaciones penales en México dependen de testimonios de alguien que dice que te vio, o de una confesión extraída a base de confesiones falsas por tortura”, comentó.

Según los datos de la Encuesta elaborada por el INEGI, se obtiene que el 59% de las personas que fueron arrestadas se hizo con agresiones; mientras que el 40% de los detenidos recibieron algún tipo de maltrato y el 39% fueron presionados por la policía para declarar.

Ante esto, Roberto Hernández, expresó que la gran tarea pendiente en México es tener policías que estén en condiciones de investigar delitos de forma tal que la evidencia que produzcan sea confiable, ya que “esa debió ser la tarea de este gobierno y que todos los gobiernos han eludido”.

En la charla, el abogado hizo mención a que ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe buscar la manera para “transformar a las policías y fiscalías para que presten un servicio a la ciudadanía en donde la investigación de delitos se haga de forma confiable y se respeten los derechos humanos”.

En el reporte se establece que la tortura “es una política pública de Estado”, ya que si una persona es acusada por secuestro, “los niveles de tortura para estas personas son de 40 puntos porcentuales arriba de cualquier otro delito”.

“AMLO SEGUIRÁ LA ESTRATEGIA DE SUS PREDECESORES”

En la entrevista, Roberto Hernández, quien fue el director de la película Presunto Culpable, sostiene que si bien confía en el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, “yo veo al presidente electo inclinado a repetir la estrategia de sus predecesores, en el sentido de que ante la crisis de inseguridad se le ‘aventará’ el problema al Ejército, Marina y Policía Federal”.

Aseguró que el problema del Ejército, la Marina y la Policía Federal “todos torturan”, por lo que no son ninguna alternativa, por lo que la alternativa hay que construirla y pasa por cuestiones específicas como por ejemplo: videograbar las detenciones y los arrestos de las personas acusadas de cometer delitos y las entrevistas policiales.

“Esto es algo puntual, ya que esto es el contenido. Si los niveles de tortura son tan altos y si el presidente necesita al Ejército para hacer detenciones pues que se ordene por ley nacional en donde se establezca que los actos de investigación, como las detenciones o las entrevistas policiales sean videograbadas”, sentenció.

Expuso que el equipo de transición del presidente de regular y hacer cosas de sentido común que les permitirán lograr sus objetivos, sin usar a las Fuerzas Armadas contra el pueblo como ha señalado López Obrador.

Hernández reflexionó y dijo que el problema no es la Marina y el Ejército, sino que estas instituciones no tienen estructuras de rendición de cuentas y no cuentan con mecanismos para recolectar evidencias criminal susceptible a ser usada en juicio.

VAMOS A PARÍS

El abogado integrante de World Justice Project adelantó que habrán de participar en el Foro de París sobre la Paz, con los datos que se contienen en la encuesta realizada por el INEGI ya que es la medición estadística de tortura más acuciosa que existe, “ya que se asume que estas conductas ilegales no se pueden cuantificar o documentar de forma adecuada, pero el INEGI lo ha hecho”.

Se podrá decir, dijo, que México está fatal en cuestión de tortura, pero “se cuenta con la mejor medición, es como decir sí tengo cáncer, pero estoy en el mejor hospital: México tiene un buen reporte y vamos a compartirle al mundo cómo se mide la tortura en el país y si es un problema que se puede medir, es un problema que se puede cambiar”.