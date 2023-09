Tras exoneración de Lozoya, AMLO señala que Ancira aún debe más de 100 mdd

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sobre el caso de Emilio Lozoya que respeta la decisión de exonerar al exdirector de Pemex, pero aclaró que Alonso Ancira, presidente de la empresa Altos Hornos de México, aún debe más de 100 millones de dólares.

“Ya hubo una aclaración de la Fiscalía General de la República, lo cual respetamos” dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal agregó que la decisión de exonerar a Emilio Lozoya fue porque el juez consideró que el empresario Alonso Ancira ya había pagado el daño provocado a Pemex por el caso Agronitrogenados.

Te recomendamos: Emilio Lozoya libra acusación por Agronitrogenados sin pagar ni un peso

Sin embargo, subrayó que el industrial conocido como “El Rey del acero”, no ha pagado totalmente el monto para resarcir el daño a Pemex por la compra de la planta de fertilizantes.

“Todavía el señor Ancira no termina de pagar, debe más de 100 millones de dólares. Entonces no sé el juez de dónde sacó la información, pero bueno, se respeta no la decisión del juez”, subrayó el presidente López Obrador.

El presidente aclaró que Lozoya, ex titular de Pemex en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, aún no libra todas las acusaciones que pesan en su contra y subrayó que solo se le exoneró de la venta de la planta de fertilizantes.

“Tampoco es que este libre de todas las acusaciones, nada más es lo de la venta de la planta de fertilizantes”, precisó el jefe del Ejecutivo federal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Es de mencionar que Lozoya Austin todavía enfrenta un juicio penal por el caso Odebrecht, en donde se le pide pagar una reparación del daño por 7.4 millones de dólares.