UIF investiga a empresas ganadoras de licitaciones para evitar corrupción: AMLO

Las empresas ganadoras de licitaciones son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y son advertidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ya no se aceptan los moches en su gobierno.

No obstante, el primer mandatario rechazó que les esté “leyendo la cartilla”, pues a su consideración, sólo es pedirles que “se porten bien”.

“En todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, (Unidad de) Inteligencia Financiera. A ver, quiénes son, de dónde viene, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos, no. Y todavía después de entregarles los contratos, estoy hablando con ellos, para pedirles que se porten bien. No es leerles la cartilla, es decirles, no se confundan, no es lo mismo, porque se degeneró tanto, había tanta corrupción, que las empresas constructoras tenían más abogados que ingenieros”, argumentó durante la conferencia mañanera.

Luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó una editorial, donde acusa que el gobierno lopezobradorista está usando la UIF, encabezada por Santiago Nieto, para presionar a empresas y órganos autónomos, para imponer a sus allegados.

En respuesta, el titular del Ejecutivo Federal advirtió que México no es tierra de conquista ni se van a aceptar malos manejos o moches a cambio de contratos gubernamentales.

“Es nada más expresarles que México no es tierra de conquista, que vámonos a México porque allá podemos hacer jugosos negocios, y podemos saquear, hay manga ancha, eso se terminó, por eso es el enojo, incluso hasta de la Prensa internacional, ahora hasta el Wall Street Journal que dice que ya México es país de un solo hombre, imagínense la falta de profesionalismo, no conocen la historia del país”, expresó.

Esta es la segunda vez que López Obrador arremete contra un medio internacional por críticas a su gobierno durante la conferencia mañanera.

La semana pasada criticó al diario español El País, por publicar una crítica a la falta de políticas para enfrentar la crisis de feminicidio en México. Incluso cuestionó que en el pasado no se haya criticado a OHL e Iberdrola, por beneficiarse de contrataciones gubernamentales.

Rechazó que México sea país de un solo hombre, a la vez que reclamó que él no es como Antonio López de Santa Anna o Porfirio Díaz.

“Eso caliente, que tengo yo que ver con Santana, qué tengo yo que ver con Porfirio Díaz, pero hablando del tiempo Porfirio Díaz 34 años, yo llevo 14 meses, 15 meses, me faltan 4 años, son un poco exagerados”, reprochó.