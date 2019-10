Confirma AMLO un nuevo operativo para detener a Ovidio Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí va a haber un nuevo operativo para detener a Ovidio Guzmán López, quien tiene una orden de aprehensión con fines de extradición desde Estados Unidos.

-¿Van a hacer otro operativo para capturar a Ovidio?

-Sí, no puede haber impunidad. Nada más que hay que cuidar a la población y para eso la inteligencia, más que la fuerza. No previeron lo suficiente, respondió a pregunta expresa.

Durante la conferencia mañanera explicó que él no fue informado antes de realizarse el operativo, porque lo realiza un equipo que, por protocolo, acata las órdenes de extradición sin informarle a la Presidencia de la República.

“Yo no estaba informado no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general un lineamiento general que se aplica. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa (Nacional). En particular yo creo que sí, que ha venido trabajando de tiempo atrás en este propósito”, comentó el primer mandatario.

Asimismo, reiteró que no van a ponderar el uso de la fuerza ni recurrirán a guerras, para reinstaurar la seguridad y la paz en el país, pues haber ordenado una “masacre”, le habría significado una mancha imborrable en su administración.

Y cuestionó a sus críticos cómo es que duermen, sabiendo del número de muertos por la guerra contra el narcotráfico.