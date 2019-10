Denuncia Futuro 21 a Manuel Bartlett y su familia por enriquecimiento ilícito

La plataforma política Futuro 21 denuncio ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a su familia, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, mientras que exigieron la renuncia inmediata de este funcionario y que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para determinar su culpabilidad.

A través de los integrantes de Futuro 21, Antonio Vázquez y Paola Miyoga, quienes estuvieron acompañados por los líderes perredistas Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta Naranjo y Ángel Ávila; además de Ciro Mayen, Ignacio Pinacho y Arturo Prida, entre otros, entregaron en la oficialía de partes la denuncia.

En su oportunidad Antonio Vázquez, al salir de las oficinas de la FGR, tras presentar la denuncia pública en contra Manuel Bartlett, expuso que no es de sorprender que Manuel Bartlett sea multimillonario y que tenga casi mil millones de pesos en propiedades, “no nos sorprende porque siempre ha estado cerca del poder y ha participado en los peores latrocinios de la historia política”, indicó.

Futuro 21 aseguró que Manuel Bartlett “y su familia mafiosa y delincuente” deben ser investigados por enriquecimiento ilícito sin ningún tipo de protección.

Advirtió también que, si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere proteger a Bartlett, Futuro 21 no lo va a permitir: “Nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a tapar estas conductas y las vamos a denunciar siempre que sea necesario. Ellos dos son iguales, hasta en el nombre, pero que no olvide el presidente que quienes votaron por él, votaron por una transformación. Futuro 21 va a exigir a las instituciones que trabajen”.

Por lo anterior exigió al fiscal, Alejandro Gertz Manero que ponga a su institución a trabajar, “en estos asuntos que dañan a México, el presupuesto y que nos hace creer una vez más que los ciudadanos estamos solos”.

Política "Bartlett enfrenta campaña de conservadores", acusa AMLO

En su oportunidad, Paola Migoya aseguró que su plataforma política representa la voz de millones de mexicanos “que hoy se sienten engañados por ese combate a la corrupción que es una simulación”, y van a alzar la voz y a denunciar a un gobierno cómplice de la ilegalidad.

“Vamos a hacer que valga la ley, el Presidente de la República dijo nadie por encima de la ley, por ello presentamos esta denuncia para hacer valer la ley. Nadie puede estar por encima de la ley”, concluyó.