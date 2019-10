Hijo de El Chapo formalmente no fue detenido: Sedena

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dijo que durante el operativo formalmente no hubo detención de Ovidio Guzmán hijo de El Chapo.

Luis Cresencio Sandoval explicó que no fue detenido formalmente el hijo de El Chapo, "porque una detención lleva un procedimiento, se debe presentar en el lugar".

Asimismo explicó que el personal que llevó a cabo el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, actuó de manera precipitada y no se midieron las consecuencias, por lo que "no hubo una detención formal".

Dijo que se presentaron errores en el operativo y detalló que el personal militar ingresó a la casa y que como resultado de las acciones que se desarrollaron, el gabinete de seguridad "tomó la decisión de retirar al equipo".

"No esperaron la orden de cateo, ya tenían el personal y tenían ya el fuego. Actuaron de manera precipitada y no se previó la consecuencia. No fue improvisado. Llevaban una orden de cateo. Estando en la actividad operativa, el personal actuó de manera improvisada y sin medir la consecuencias".